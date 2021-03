Osterferienfreizeit im Wasserturm in Eisenberg

In der ersten Osterferienwoche wird vom 29. März bis zum 1. April wieder eine Freizeitaktion im Jugend­zentrum Wasserturm in Eisenberg stattfinden. Organisiert von der Jugendarbeit im Saale-Holzland-Kreis, bekannt auch als sogenanntes „JuKom“ (Jugend­kompetenz­zentrum), wird es jeden Tag ein anderes Angebot für Kinder und Jugendliche von 10 bis 17 Jahren geben.

Unter den derzeitigen Bedingungen der Pandemie würden die Angebote unter Berücksichtigung aller Vorsichtsmaßnahmen geplant, teilt der Einrichtungsleiter vom Wasserturm, Detlef Poller mit. Täglich von 9 bis 16 Uhr bietet der Wasserturm Turniere, Sport, Basteln, einen Radio-Workshop, einen Gewässer-Aktionstag, Wandmalerei, Mosaik, Bildhauerei und einiges mehr den jungen Gästen an. Auch die sonstigen Angebote und Spielgeräte des Wasserturms stehen eingeschränkt zur Verfügung.

Die Teilnahme kostet für alle vier Tage 15 Euro, Vergünstigungen sind nach Absprache möglich. In den Gebühren sind die Angebotskosten, ein Mittagessen, sowie Obst und Getränke enthalten.

Teilnehmerzahl ist begrenzt, rechtzeitige Anmeldung wird empfohlen

Die Anmeldeunterlagen für das Jugendzentrum Wasserturm in Eisenberg können per Telefon (036691/86940) oder per Mail (wasserturm@bildungswerk-blitz.de) angefordert und selbst ausgedruckt werden. Falls der Ausdruck privat nicht möglich ist, kann dies auch im Wasserturm geschehen. Die ausgefüllten und unterschriebenen Formulare werden dann bis spätestens Mittwoch, 24. März, entgegengenommen. Aufgrund der Hygiene­schutz­auflagen ist die Teilnahmezahl begrenzt, daher wird eine rechtzeitige Anmeldung empfohlen. Kurzfristige Absagen der Angebote seien ebenso möglich.

Parallel zum Programm im Jugendzentrum Wasserturm wird es auch an anderen Standorten des Landkreises ähnliche Ferienangebote geben, so im Schüler- und Jugendtreff "JC Screen" in Kahla, im Awo-Jugendhaus in Hermsdorf und im CVJM-Freizeitzentrum in Stadtroda. Durchgeführt werden alle Angebote durch Mitarbeiter aus der offenen und mobilen Jugendarbeit, aus Beratungsprojekten, dem Kreissportbund und der Schulsozialarbeit.