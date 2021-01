Osterhase für Stadtroda: Die Suche geht weiter

Für den traditionellen Osterspaziergang sucht die Stadtverwaltung Stadtroda noch immer einen Osterhasen oder eine Osterhäsin im Ehrenamt. Wer die Aufgabe übernehmen und ins grau-weiße Hasenkostüm schlüpfen möchte, muss mindestens 16 Jahre alt sein, sollte gut mit Kindern umgehen können und vor allem Spaß an der Sache haben.

Zu den Aufgaben des Osterhasen gehöre es, den Osterspaziergang zu begleiten und kleine Präsente an die Kinder zu verteilen. Auch der Ostereiernetz-Weitwurf, der nach dem Spaziergang ausgetragen wird, werde vom Osterhasen mitgestaltet. Für das ehrenamtliche Engagement werde eine kleine Aufwandsentschädigung gezahlt, sagt Corina Weigert, Mitarbeiterin der Tourist-Information Stadtroda und zuständig für die Organisation der Veranstaltung.

Ob der Osterspaziergang am 5. April 2021 aufgrund der Corona-Pandemie überhaupt stattfinden kann, ist derzeit allerdings noch nicht sicher. In diesem Jahr wäre es der 30. Stadtrodaer Osterspaziergang, der 29. fiel 2020 coronabedingt aus.

Wer ins Osterhasenkostüm schlüpfen möchte, kann sich in der Tourist-Information Stadtroda melden unter Telefon 036428/44124 oder per Mail an rathaus@stadtroda.de