Ostern digital in und um Bürgel

Bürgel. Die Kirchgemeinde hat sich coronabedingt Alternativen für die sonst üblichen Präsenzgottesdienste an den Feiertagen einfallen lassen.

Die Kirchgemeinde Bürgel hat für die Osterfeiertage mehrere Veranstaltungen vorbereitet, die – coronakonform – von zu Hause aus verfolgt werden können. Am Karfreitag beginnt 17 Uhr das Abendmahl per Telefon oder digital via Webex, einer Plattform für Videokonferenzen. „Die Teilnehmer bitten wir zuhause für sich und jeden in der Familie, der an diesem Gottesdienst teilnimmt, Brot und Wein oder Obstsaft bereit zu stellen und außerdem sichtbar vor dem Computer eine Kerze anzuzünden. Die Austeilung erfolgt zeitgleich unter allen Teilnehmer gegenseitig in den Häusern.“ Vor und nach dem Gottesdienst könnten die Teilnehmer miteinander sprechen.

Für die Feier zur Osternacht muss am Ostersonntag früh um 6 Uhr der Computer angeschaltet oder zum Telefon gegriffen werden, um mit Bild, Wort und Musik das Wunder der Auferstehung zu feiern. „Aus Potsdam werden wir Konrad Waschnewski zuschalten, der – wie viele Jahre vor der Coronazeit – die Osterbotschaft gregorianisch singen wird. Parallel zu unseren Liedern, Gedanken und Impulsen zum Osterfest sowie zu unseren Gebeten dürfen Sie gern mit uns in ein Tagesgespräch eintreten.“ Zusätzlich werde ein Chat-Angebot eingerichtet, damit man auf Fragen, Überlegungen, Ansichten und Meinungen zum Osterfest reagieren könne.

Für Kinder und ihre Eltern ist am Sonnabend vor Ostern, 3. April, von 10 bis 11.30 Uhr eine telefonische bzw. digitale Samstagskinderkirche geplant. Ostersonntag und Ostermontag beginnen jeweils 17 Uhr Gottesdienste via Telefon oder Webex. gru

Eine Anleitung zur Teilnahme sowie die Webex-Zugangsdaten finden Interessierte unter www.klosterkirche-thalbuergel.de unter „Veranstaltungen“. Bei Problemen gibt es Hilfe im Pfarramt Bürgel unter Telefon 036692/22210. Telefon-Einwahl zur Osternacht: Nummer wählen 069 38 07 98 832. Ansage: Sitzungs-ID und das Rautezeichen eingeben: 858 30 94 02 83 #.