Osterüberraschung für Senioren in Rauda

Rauda. Kleiner Trost aus Eisenberg für ältere Menschen

In einer heimlichen Werkstatt in Eisenberg wird aktuell gebastelt und werden Osterkörbchen mit bunt gefärbten Eiern und süßen Sachen gefüllt. „Mit den süßen Kleinigkeiten wollen wir die Teilnehmer des monatlichen Seniorentreffs in Rauda erfreuen“, sagt die Seniorenbetreuerin Angelika Just. Wegen der Pandemie können sich die älteren Menschen in der kleinen Gemeinde schon seit längerer Zeit nicht mehr treffen. Mit den Osterkörbchen soll ihnen dennoch eine Freude bereitet werden.