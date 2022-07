Ostlegenden rollen Ende Juli durchs Saale-Holzland

Die Ostlegenden-Ausfahrt startet in diesem Jahr am 31. Juli am Parkplatz unter der Leuchtenburg.

Hermsdorf/Kahla. Oldtimer-Tour von Kahla über Tälerdörfer, Hermsdorf, Bad Klosterlausnitz bis nach Bad Köstritz

Freunde und Freundinnen alter Automobile, Motorräder, Gespanne und Nutzfahrzeuge sind in diesem Jahr wieder zur Ostlegenden-Oldtimer-Ausfahrt eingeladen. „Die Tour wird in diesem Jahr am 31. Juli 2022 traditionell am Parkplatz unter der Leuchtenburg starten. Alle Fahrzeuge sammeln sich dort ab 8 Uhr und gehen dann gegen 10 auf unsere Ausfahrt über Trockenborn/Wolfersdorf, die Tälerdörfer, Hermsdorf, Bad Klosterlausnitz, hinein ins Tal der Weißen Elster mit Ziel in Bad Köstritz an der dortigen Brauerei“, wie Thomas Gumpert berichtet.

Er kümmere sich schon seit einigen Jahren um die Streckführung der Ausfahrten und deren schöne Ziele, heißt es in einer Ankündigung weiter. In Bad Köstritz ist die Ankunft gegen 12 Uhr vorgesehen. Dort werden gemeinsam mit der Köstritzer Brauerei für alle Gäste eine Stärkung und erfrischende Getränke vorbereitet sein.

Zuschauer an Start und Ziel willkommen

Die Teilnehmer der Ausfahrt haben zudem die Gelegenheit, die Köstritzer Brauerei zu besichtigen. Herzlich willkommen seien alle Gäste und Zuschauer, die sich für die Fahrzeuge der Tour interessieren, am Startplatz und auch im Ziel. Jean Herrmann aus dem Vorstand der Ostlegenden informiert zudem, dass schon rund 70 Anmeldungen eingegangen seien: „Wir würden uns über mehr Teilnehmer freuen.“

Die Anmeldung ist online auf unter www.ostlegenden.de zu finden, kann aber auch beim Autohaus Herrmann (036428-40890) angefordert werden.