Parkschild-Posse in Hainspitz am See

Die Autofahrer, die am Sonnabend und Sonntag ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz am See in Hainspitz abstellten, brauchten keine Parkgebühren bezahlen, obwohl ab dem 1. Februar das Parken an diesem Ort eigentlich nicht mehr kostenfrei sein sollte.

Alles war aufgebaut. Der Parkautomat stand, auch die Gebühren und die Hinweise über die Parkzeiten standen lesbar und verständlich auf dem rechten Teil des Sichtfeldes. Doch am Automat hing ein großer weißer Zettel mit der Aufschrift „Parkscheinautomat außer Betrieb. Inbetriebnahme ab dem 1. Februar.“ Erst auf den zweiten Blick erkannte man, dass die Zahl „1“ mit blauer Farbe durchgestrichen und darüber eine „3“ geschrieben wurde. War das jetzt ein Dummer-Jungen-Streich? Mit einer öffentlichen Verlautbarung konnte man die mit Hand dahin gekrakelte „3“ nun wirklich nicht in Verbindung bringen.

Schild zehn Meter zu weit hinten

Die Erklärung für die Provinz-Posse lieferte wenig später der Hainspitzer Bürgermeister Jörg Lehmann. Er meinte, dass eines der Parkschilder an der falschen Stelle installiert wurde. „Das Schild an den Containern hätte zehn Meter weiter vorn stehen müssen. So ist die Parkregelung nicht eindeutig. Wir haben bereits die Hülse an der richtige Stelle gesetzt. Die Hülse muss aber noch aushärten. Am Montag werden wir das Schild umsetzen“, sagte Lehmann am Telefon.

Den verspäteten Start des Parkschein-Automaten in Hainspitz wollte er nicht öffentlich machen. „Es wurde ja schon genug über den Parkplatz geschrieben. Die Ausfälle, die wir an den beiden Tagen haben, sind nicht groß. Das Wetter ist ja auch nicht so gut. Die Autofahrer haben einfach Glück, dass sie an diesem Wochenende noch kostenfrei den Platz zum Parken nutzen können. Schlimmer wäre es im Sommer gewesen. Da wären die Einnahmeverluste viel größer“, sagte der Bürgermeister.

Ein Zehnjähriger, der mit seinem Roller vorbei fuhr, verfolgte das Tun des Reporters, der gerade die Schilder-Posse fotografierte. „Was machen Sie denn hier?“, fragte der Knirps. Als er die Erklärung gehört hatte, sagte er: „Da haben die Leute nicht richtig nachgedacht!“