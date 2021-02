Das Schulgebäude in Bürgel im Januar 2021.

Bürgel. Während der laufenden Sanierung des Altbaus des Schulgebäudes in Bürgel herrschen in dem Bereich schwierige Parkverhältnisse für Autofahrer.

Parksituation an der Schule in Bürgel verbessern

Laut einer Information des Bürgeler Bürgermeisters Johann Waschnewski (CDU) aus der Stadtratssitzung am Dienstagabend soll die Parksituation am Schulgebäude nun besser werden.

Bisher gelte dort für die Dauer der Baumaßnahme auf einer Teilstrecke der Schulstraße generelles Parkverbot. Dies solle nun auf den Zeitraum beschränkt werden, in dem dort tatsächlich gearbeitet werde. Ein Zusatzschild solle in Kürze auf die neue Regelung hinweisen, sodass dort dann zumindest nachts und an Wochenenden Autos abgestellt werden können.