Der Parkplatz am Friedhof in Bürgel im Februar 2021.

Parksituation in Bürgel in Frage gestellt

In Bürgel hat man sich in den kommenden Monaten einiges vorgenommen. Einmal abgesehen von Objektsanierungen, Bauprojekten wie dem Silbertaler Brückenneubau für rund 220.000 Euro oder der Modernisierung der Straßenbeleuchtung in Taupadel für etwa 40.000 Euro, sind im Haushaltsentwurf 2021 allein 200.000 Euro für die Sanierung von Gemeindestraßen sowie 85.000 Euro für den Planungsauftakt für den neuen städtebaulichen Rahmenplan enthalten. Das und mehr beschrieb Bürgermeister Johann Waschnewski (CDU) in der vergangenen Woche in der öffentlichen Stadtratssitzung.