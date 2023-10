Partner seit 25 Jahren: Hermsdorf feiert mit Grünstadt

Hermsdorf. Die Partnerschaft zwischen Hermsdorf und Grünstadt hat sich früh angebahnt und bis heute rege entwickelt

Zum 25. Mal jährt sich der Tag, an dem Hermsdorf und Grünstadt (Rheinland-Pfalz) Partnerstädte wurden: Dieses Jubiläum wird im Gasthof „Zum Schwarzen Bär“ in Hermsdorf gefeiert. Die Partnerschaft begann Weihnachten 1989, als Mitarbeiter der Stadtverwaltung im Rathaus Grünstadt vorsprachen. Der Partnerschaftsvertrag wurde erst am 21. November 1998 unterschrieben. 1999 gründete sich der Partnerschaftsverein. Besonders auf kulturellem Gebiet, zwischen den Feuerwehren, Gymnasien und Sportvereinen hat sich eine rege Partnerschaft entwickelt.

Samstag, 21. Oktober, 18 Uhr, Gasthof „Zum Schwarzen Bär“ Hermsdorf