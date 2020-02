Christine Langner aus Stadtroda präsentiert in ihrer Ausstellung „Zerschnitten - gefilzt - vernäht" etwa 30 ihrer Patchwork-Bilder. Die Ausstellung wird am 13. Februar um 18 Uhr im Bürgersaal des Rathauses eröffnet.

Patchworkerin aus Stadtroda mit 1000 Ideen im Kopf

Ein einziges Bild von Christine Langner aus Stadtroda kann aus einem Potpourri von Materialien bestehen. Organza-Gewebe, Baumwolle, Filz, Folie, Schnur, Draht und anderes mehr färbt, stickt, strickt, filzt, polstert und quiltet sie in vielen Arbeitsschritten zusammen, so dass am Ende etwas schönes Ganzes entsteht. Patchwork ist ihre Passion – und das seit 2015.

Etwa 30 Bilder präsentiert die 60-Jährige aus Stadtroda ab dem 13. Februar im Rathaus der Stadt. „Zerschnitten – gefilzt – vernäht. Patchwork-Arbeiten aus Stoff und Filz“ ist der Titel der Schau. Thematisch geordnet erhalten die Werke, die in den Jahren von 2018 bis Anfang 2020 entstanden sind, ihren Platz an den Wänden im Treppenhaus der Stadtverwaltung.

„In der ersten Etage sind Bilder aus Stoff und Filz zu sehen, in der zweiten Bilder mit Organza-Stoff und in der dritten Etage stehen alte Jeans im Mittelpunkt“, sagt Christine Langner.

Für ihre neue Ausstellung hat sie viele neue Patchwork-Bilder erschaffen. „Ich habe mich im positiven Sinne immer ein bisschen vorwärts getrieben, was durchaus eine Herausforderung war. Mein Ehrgeiz wurde geweckt. Mir ist bei meinen Arbeiten durchaus wichtig, dass sie nicht nur mir, sondern auch anderen Leuten gefallen.“

Besonders gern suche und verwende sie Vorlagen aus der Natur. Blüten, Holz, Rinde, die Strukturen eines Blattes, all das und mehr entsteht unter ihren Händen aus Stoff und Filz. „Ich bin allerdings nicht so der Techniker. Ich tue mich zum Beispiel mit geraden Linien und Formen schwer. Eher mit Leichtigkeit und Schwung geht bei mir die Arbeit voran. Aber ein bisschen realistisch soll es schon sein. Der Betrachter soll zum Beispiel erkennen können, um was für eine Blume es sich handelt.“

Was das Filzen angehe, sei sie noch lange nicht an ihren Grenzen. „Nass oder mit der Maschine genadelt; da gibt es so viele Facetten.“ Auch an Ideen mangelt es ihr nie. „Manchmal lassen mich meine Bilder nicht schlafen. Ich werde nachts wach und habe 1000 Dinge im Kopf, wie ich was umsetzen könnte. Das geht am Frühstückstisch weiter. Wenn mein Mann mich am Frühstückstisch anspricht bin ich gedanklich schon längst wieder beim Nähen“, sagt sie und schmunzelt.

13. Februar, 18 Uhr: Vernissage „Zerschnitten – gefilzt – vernäht“ im Bürgersaal des Rathauses Stadtroda. Die Ausstellung ist bis zum 24. April 2020 zu sehen.