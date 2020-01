Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Peinliche Dreckecke in Stadtroda mit einem Anruf beseitigt

Die Müll-Ecke im Hauseingang des Blockes in der Straße des Friedens 33 in der Stadtrodaer Altstadt, die seit Anfang des Jahres keinen schönen Anblick bot, ist Geschichte. Bis zum gestrigen Dienstag lagen dort, sichtbar für jeden Fußgänger, der stadteinwärts oder stadtauswärts lief, Alu-Papier, Tüten, zerrissene Plakate von der Landtagswahl 2019, Pappbecher von einem Schnell-Restaurant. In einem der Briefkästen steckten die Rester von Knallern aus der Silvesternacht.

Eigentümer des Hauses in Stadtroda ist die Wohnungsbaugesellschaft Die Reaktionen von Passanten und Anwohnern erreichten Formulierungen, die nicht druckreif waren. Die OTZ nahm sich des Themas an und fragte zuerst im Rathaus Stadtroda. Am Haus war nicht erkennbar, wer der Eigentümer ist. Aus Gründen des Datenschutzes gab es dazu in der Stadtverwaltung keine Auskunft. Ein Anruf bei der Stadtrodaer Wohnungsbaugesellschaft, kurz SWG, erwies sich aber als Treffer: „Ja, der Block gehört zu unserem Bestand“, sagte eine Mitarbeiterin der SWG am Telefon. Sie nahm den Hinwies dankend an und würde gleich Kollegen zu dem Block schicken, um die Stelle reinigen zu lassen. Dann ging alles schnell. Die Dreckecke war innerhalb der nächsten Stunde verschwunden. Die Stadtrodaer Wohnungsbaugesellschaft wird von den Stadtwerken Stadtroda verwaltet. Die Stadtwerke Stadtroda sind eine 100-prozentige Tochter der Stadt Stadtroda. Mit 500 Wohnungen ist die Wohnungsbaugesellschaft der größte Vermieter in Stadtroda.