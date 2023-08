Petersberger Bürgermeisterin ärgert sich über Bürokratie

Bürgermeisterin Manuela Ewald hat ihr Gemeindebüro in dem alten Schulhaus in Petersberg

Petersberg. Ein Jahr nach der Wahl – So geht es den neuen ehrenamtlichen Bürgermeistern im Landkreis. Teil 9: Manuela Ewald, Petersberg

Mit Kommunalpolitik hatte Manuela Ewald bis zu ihrem Amt als Bürgermeisterin nichts am Hut. Die ehemalige Bankerin war gänzlich neu in der Materie und sagt, dass sie von selbst sich wahrscheinlich nicht zur Wahl gestellt hätte. Allerdings wurde sie von Mitbürgern gefragt, sodass sie antrat und auch gewann. Seit einem Jahr ist sie nun im Amt und kann viel berichten.

Alleine nicht zu bewältigen

„Ich bin total erstaunt über die Vielfalt der Themen in so einem kleinen Ort wie Petersberg“, sagt Manuela Ewald. „Vom Gewerbegebiet bis hin zum Friedhof ist alles dabei“, so die Bürgermeisterin. Dafür bedürfe es allerlei fachliche Expertise, die sie sich nach und nach angeeignet habe. Wenn Manuela Ewald auf das vergangene Jahr zurückblickt, fallen ihr einige Projekte ein, die sie in Zusammenarbeit mit anderen bereits auf die Beine gestellt hat. So wurde im Dorf ein Regenrückhaltebecken und eine Regenwasserableitung saniert. In ihrer Verantwortung lag ebenso die Renaturierung einer Streuobstwiese, bei der es auch allerhand Regeln zu beachten gab.

„Die ganzen rechtlichen Regeln und Bestimmungen sind schon eine Herausforderung. Alleine ist sowas nicht möglich. Ohne die Mitbürger, den Gemeinderat oder die Stadt Eisenberg im Rücken wäre das alles sehr viel schwieriger“, sagt Manuela Ewald. Die Bürokratie für Aufgaben, die pragmatischer gelöst werden könnten, stört sie. „Ich dachte Bank wäre schlimm“, scherzt die Bürgermeisterin.

Verzicht auf Förderungen

Wirklich schade findet sie, dass es den Dörfern mit Förderungen von Bund und Land für ihre Projekte so schwer gemacht werde. „Die Forderungen und Fristen, die einem vorgegeben werden, machen es fast unmöglich zu planen. Daher haben wir einiges ohne Förderungen umgesetzt, anders ging es nicht“, so Manuela Ewald. In dem kleinen Dorf fallen ständig neue Projekte an. Momentan sei die Sanierung des Dorfsaales ein Thema. Bei der Wahl der Wandfarbe sei man sich noch nicht ganz einig geworden.