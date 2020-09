14 Pflanzkübel hat der städtische Bauhof am Dienstag in der Einkaufsmeile Steinweg in Eisenberg aufgestellt. Zwei davon, bestückt mit insektenfreundlichen Bienenbäumen, haben die Stadtwerke Eisenberg Energie gestiftet von dem Zusatzerlös aus verkauftem Landstrom. Damit wollen die Stadtwerke die Aktion „100 Bienenbäume für ein insektenfreundliches Eisenberg“ unterstützen. Auch vier der zwölf städtischen Kübel hat Garten- und Landschaftsbauer Uli Rosenkranz unter anderem mit Bienenbäumen bestückt. Noch ist die Zielzahl von 100 Bienenbäumen für Eisenberg nicht erreicht, so dass die Aktion bis zum nächsten Frühjahr fortgesetzt wird. Die Gießpatenschaft für die 14 Pflanzkübel im Steinweg übernimmt die dort ansässige Händlerschaft.