Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pflastermalen statt Familienfrust in Eisenberg

Große bunte Kreidefiguren zieren das Pflaster in einem Hof im historischen Stadtzentrum von Eisenberg: Katzen, ein Pferd, Hunde und Blumen. Die fantasievolle Pflastermalerin heißt Lena. Sie ist sechs Jahre alt und muss derzeit zu Hause bleiben – wie Tausende andere Kinder im Saale-Holzland auch – weil Kindergärten und Schulen wegen der Corona-Pandemie geschlossen sind.

Lenas Mutti steht mit einem Kleinkind auf dem Arm neben der jungen Künstlerin und sagt: „Auf einen Spielplatz können wir jetzt ohnehin nicht mehr gehen. Und das möchte ich auch nicht, damit für die Kinder und mich keine Gefahr besteht.“

Statt dessen nutzt die junge Mutti aus Eisenberg die freie Zeit mit ihren beiden Kindern, um in der Natur rund um Eisenberg spazieren zu gehen. Am Nachmittag ist Kreativzeit angesagt im Hof hinter dem Wohnhaus. Auf dem Gartentisch steht Limonade für ein kleines Picknick im frischen Grün des Hausgartens. „Die Situation ist nicht einfach“, gesteht sie und hofft, dass sie bald wieder ein Ende haben wird, ohne dass ihre Familie und andere erkranken.

Viele Eltern im Landkreis sind derzeit vor die Herausforderung gestellt, ihre Kinder zu betreuen, weil Kitas und Schulen geschlossen sind. Mitunter fällt es nicht leicht, die Sprösslinge zu beschäftigen, die sich bei schönem Wetter lieber mit den Freunden gemeinsam draußen tummeln würden. Eine Herausforderung ist es auch, die eigenen Schulkinder bei den Hausaufgaben zu betreuen. Tagtäglich ist für einen geregelten Tagesauflauf zu sorgen, zu dem auch eine ordentliche Mahlzeit auf den heimischen Tisch gehört.

Tipps als Anregung für andere

In der Corona-Krise sind deshalb viel Geduld und auch Kreativität nötig. Wie also bewältigen Kinder und Eltern im Saale-Holzland gemeinsam diese Ausnahmesituation? Ideen und Tipps aus dem eigenen Alltag haben sicherlich viele. Die können gerne mit anderen geteilt werden.

Also kurz aufschreiben, dazu ein Familien-Selfie und das Ganze an unsere Zeitung schicken per E-Mail an die Adresse eisenberg@otz.de oder stadtroda@otz.de Dann können sie gern als Anregungen für viele andere veröffentlicht werden. Denn sicherlich helfen die eigenen Ideen auch anderen, die schwierige Zeit zu meistern.