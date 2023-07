Phantasie- und Zauberwesen in der Klosterruine Stadtroda

Cosplay in der Klosterruine in Stadtroda: Im Bild wird Nezuko aus Demon Slayer dargestellt.

Stadtroda. Am Mittwoch, 19. Juli, wird in der Klosterruine in Stadtroda zum Cosplaytreffen geladen. Ein Gespräch mit Veranstalterin Fleur Zeunert.

Cosplay werde oft in riesigen Markthallen mit zahlreichen Verkaufsständen veranstaltet, sagt Fleur Zeunert. „Da schieben die Leute sich aneinander vorbei“, erklärt sie. Im Grunde komme man kaum miteinander ins Gespräch, was schade sei. Gemeinsam mit ihrem Mann Johannes Kühn stellt sie deshalb zum ersten Mal eine eigene Cosplay Convention in der Klosterruine in Stadtroda auf die Beine. Eigentlich sind die beiden hauptberuflich Feuerkünstler und treten mit ihren Shows zum Beispiel auf Hochzeiten und Geburtstagen auf. Den Anstoß für die Cosplay Convention, die am Mittwoch, 19. Juli ab 15 Uhr in der Klosterruine veranstaltet wird, habe übrigens ihre Tochter gegeben. Diese werde bald 17 Jahre alt und sei ein riesiger Manga, Anime und Cosplay Fan. Dass man bei vielen großen Conventions kaum ins Gespräch komme, habe sie zuerst bemerkt. In Stadtroda soll es in der kommenden Woche deshalb anders zugehen.

Doch was bedeutet Cosplay eigentlich und an wen richtet sich die Veranstaltung?

Cosplay, bedeutet sich zu verkleiden. Das heißt, Charaktere, zum Beispiel aus Büchern, Filmen, Animes oder Mangas dienen als Vorlage für Kostüme und werden von den Cosplayern dargestellt. Man könne fertige Kostüme kaufen, viele Cosplay Fans würden jedoch selbst ihre Kostüme erschaffen. „Das Treffen ist von Cosplayern für Cosplayer“, sagt Fleur Zeunert. Da die Veranstaltung im Freien stattfindet, seien bei der Kostümgröße keine Grenzen gesetzt. Lediglich beim Einsatz von Kunstblut, geschminkten Wunden oder auch Waffen, die Teil der Kostümierung sind, werde darum gebeten dezent zu arbeiten und Waffen nicht zu echt aussehen zu lassen, da vor allem Kinder nicht durch zu realistische Auftritte erschreckt werden sollen.

Es geht um das Miteinander

Am kommenden Mittwoch stehen für die Cosplayer unter anderem eine Tombola und Kennenlernspiele auf dem Programm. Auch soll es eine Ecke geben, in der man in Ruhe miteinander plaudern kann. Kennenlern-Bingo oder Name-Stadt-Land im Anime-Stil: Über solche Spiele sollen die Besucher unter anderem miteinander ins Gespräch kommen. Statt um den großen Kaufrausch gehe es beim Cosplaytreffen in Stadtroda um das Miteinander und Gespräche über Schminktipps, Requisitenbau, Kostüme und vieles mehr, lässt Fleur Zeunert wissen. Den Abschluss der Veranstaltung bildet gegen 21.45 Uhr eine Feuershow.

Auch Cosplay-Neulinge sind willkommen. „Man kann auch ohne Verkleidung und Ahnung kommen und sich das einfach mal anschauen“, so die Veranstalterin. Das Treffen sei für jedes Alter und jede Professionalitätsklasse. „Ich hatte in meiner Jugend schon eine Cosplay-Phase“, erinnert sich Fleur Zeunert. Durch ihre große Tochter habe sie nun eine Art Renaissance erlebt. „Es ist schön, wenn man mit den Kindern die Animes schauen kann, die man früher selbst geschaut hat“, findet sie. Am Mittwoch ist deshalb auch die ganze Familie dabei. Noch sei ihr Kostüm, die weibliche Form von Inosuke, jedoch nicht ganz fertig, verrät sie.

Das Wichtigste in Kürze:

Das Cosplaytreffen findet Open-Air am Mittwoch, 19. Juli, ab 15 Uhr statt, der Eintritt ist gegen Spende. Umkleiden und Sanitäranlagen sind vor Ort. Verpflegung wird nicht angeboten, kann aber mitgebracht oder in der näheren Umgebung gekauft werden. Direkt vor der Klosterruine gibt es zudem keine Parkplätze.