Nach mehreren Monaten der Stagnation wegen der Corona-Pandemie will der Verein Jenaer Philatelisten nun wieder neu durchstarten.

„Seit März dieses Jahres konnten sich die Mitglieder des Vereins der Jenaer Philatelisten wegen der ausgebrochenen Corona-Pandemie nicht mehr treffen. Das ganze Vereinsleben ruhte. Man hatte miteinander telefoniert oder vereinzelt traf man sich. Doch es fehlte die gemeinschaftliche Zusammenkunft“, schildert Vereinsvorsitzender Winfried Koksch die Situation.

Mit der traditionellen Briefmarken-, Ansichtskarten- und Münzbörse am 17. Oktober wolle man nun das Vereinsleben wieder reaktivieren.

Weil sich in Jena nicht die passenden und vor allem finanziell erschwinglichen Räume für die Börse fanden, suchten die Vereinsmitglieder in der Umgebung nach größeren Räumlichkeiten und wurden beim Schützenhaus Zur Luisenlust in Stadtroda auch fündig. „Viele Vereinsmitglieder haben sich für die Verlegung des Tauschlokales ausgesprochen, um bei Beachtung der Abstandsregelungen wieder Kontakt mit Gleichgesinnten zu haben“, sagt Koksch.

Von 9 bis 14 Uhr erwarte man am 17. Oktober im Schützenhaus Mitglieder befreundeter Vereine, aber auch Sammler alter Ansichtskarten oder von Münzen. Der Eingang befindet sich über die Hofseite vom Parkplatz aus.

Koksch weist darauf hin, dass man streng auf die Einhaltung der Hygienevorschriften achten werde, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sei Pflicht, die Kontaktdaten würden erfasst.