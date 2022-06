Plakatwettbewerb in Eisenberg gegen das Rauschtrinken

Eisenberg. Friedrich-Schiller-Gymnasium Eisenberg: Jugendliche für kreative Plakate zum Thema „bunt statt blau“ ausgezeichnet

Insgesamt 7000 Plakate sind in diesem Jahr bundesweit für den Plakatwettbewerb „bunt statt blau“ der Krankenkasse DAK-Gesundheit eingegangen. Der Wettbewerb wird bereits seit 2010 jährlich veranstaltet und richtet sich an Schülerinnen und Schüler im Alter von zwölf bis 17 Jahren, die dazu aufgerufen werden sich kreativ mit dem exzessiven Rauschtrinken auseinanderzusetzen. Teilnehmen könne man sowohl einzeln als auch im Klassenverbund, erklärt Doreen Kunath, Leiterin der DAK-Gesundheit im Bereich Jena und Saale-Holzland-Kreis. Wichtig sei zudem, dass die Präventionskampagne nicht auf den erhobenen Zeigefinger setze, sondern eher auf eine Kommunikation auf Augenhöhe. Leider sinke die Altersspanne der betroffenen Jungen und Mädchen, die aufgrund einer Alkoholvergiftung stationär behandelt werden müssten laut Zahlen des Kinder-und Jugendreports der Krankenkasse, deutlich. Demnach seien bereits Kinder ab 10 Jahren betroffen, so Kunath. Plakate für den Wettbewerb gingen auch von Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe acht des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Eisenberg ein. Im Rahmen des Kunst- und Ethikunterrichts und unter Leitung von Lehrerin Floreen Brömel gestalteten die Jugendlichen Plakate und besprachen das Thema Alkohol im Unterricht. Obwohl es für die Teilnehmenden des Eisenberger Gymnasiums dieses Mal nicht für eine bundesweite Platzierung unter den ersten drei Plätzen reichte, zeichnete Doreen Kunath die Schülerinnen und Schüler der 8a und 8b im Unterricht für ihre besonders kreativen Beiträge im Plakatwettbewerb aus. Wichtig sei es, selbst tätig zu werden, dann hinterfrage man mehr und lerne intensiver, erklärte Floreen Brömel die Beweggründe für die Teilnahme am Projekt. Positives Feedback zum Wettbewerb gab es zudem von einigen Schülerinnen: Es sei eine sinnvolle Arbeit gewesen.