Plan C für die EIS-Weihnacht

Der Eisenberger Nachtweihnachtsmarkt ist der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Mit der EIS-Weihnacht und Shoppen im Advent als Alternative wollen die Eisenberger Innenstadtinitiative und die Stadtverwaltung dennoch für weihnachtliches Flair auf dem Steinweg bis zum Marktplatz der Kreisstadt sorgen. Am Donnerstag wird die EIS-Weihnacht mit einer Happy Hour am Vorabend des „Black Friday“ starten.

„Was wir jetzt vorbereitet haben, ist sozusagen Plan C, nachdem coronabedingt immer mehr abgespeckt werden musste“, sagt Christine Daum von der Eisenberger Innenstadtinitiative. Dennoch: Die Deko-Brücken über dem Steinweg hat die Stadt bereits mit frischem Grün und Lichterketten schmücken lassen. Am Dienstagabend war bereits der Lichttest. Am Mittwochmorgen wird vor dem Rathaus ein großer Weihnachtsbaum, wieder gestiftet von einer Eisenberger Familie, aufgestellt und illuminiert, kündigt Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) an.

Für Schnäppchenjäger, Abendbummler und Senioren

Zum Shoppen im Advent wird es ab dem 26. November bis zum 17. Dezember an jedem Donnerstag einen langen Einkaufstag von 10 bis 20 Uhr bei vielen Händlern geben. „Damit wird auch Berufstätigen die Möglichkeit gegeben, in Ruhe ihre Weihnachtseinkäufe zu erledigen“, sagt Christine Daum. Ab Donnerstag nächster Woche kommt an drei langen Donnerstagen jeweils zur Dämmerstunde auch Kultur dazu: „Solange es zulässig ist“, sagt Stadtmanager Max Nottrodt. Drehorgelmusik, Weihnachtsmann und weihnachtliche Figuren sind angekündigt.

Neu aufgelegt ist für die EIS-Weihnacht der Stadtgutschein, geziert von einem Eisenberg-Motiv aus dem Bilderwettbewerb zum Stadtfest im vorigen Jahr. Der Vorläufer sei bereits sehr gut angenommen worden, auch als Geschenk für festliche Gelegenheiten, sagt Christine Daum. Am Freitag dieser Woche, zum „Black Friday“, steht der Eisenberger Schnäppchen-Freitag im Plan. Fast 20 Händler auch über den Steinweg hinaus sind mit Rabattaktionen beteiligt. Prozente gibt es auf Geistiges und Gesundes, auf Mode, Schuhe, Schmuck und Düfte, Deko-Artikel, Literarisches und Gastronomisches.

Ganz kurzentschlossen hat die Innenstadtinitiative einen Senioren-Mittwoch ins Programm aufgenommen. Start dafür wäre am Mittwoch kommender Woche. „Die Details müssen wir im Verein und mit dem Seniorenbeirat noch besprechen“, sagen Christine Daum und Beate Schorsch. Denkbar sei beispielsweise ein Lieferservice, der den Senioren die Weihnachts-Großeinkäufe aus dem Steinweg nach Hause bringt.

Adventskalender voller Überraschungen

Zur EIS-Weihnacht haben die Innenstadtinitiative und die Stadt Eisenberg einen Adventskalender aufgelegt. Hinter 24 Türchen verbergen sich 24 Präsente und Gutscheine der Eisenberger Händler, Gastronomen und Dienstleister. Jeden Tag wird ein Türchen geöffnet und dazu ein Gewinner gezogen. Wer gewinnen möchte, lässt sich beim Weihnachtseinkauf die Stempelkarte auf dem Flyer zur EIS-Weihnacht abstempeln und gibt sie in den darauf benannten Geschäften ab. Der große Hauptpreis wird aus allen eingereichten Stempelkarten am Heiligabend, also am 24. Dezember, ausgelost.

Krippenweg ab dem ersten Advent

Noch gut verhüllt sind die Krippen in den Schaufenstern. Am Sonntag zum ersten Advent sollen die Geheimnisse gelüftet werden. Nach dem Familiengottesdienst um 10 Uhr kann der Eisenberger Krippenweg mit 32 Stationen zwischen Stadtkirche und katholischer Kirche entdeckt werden. Die Idee dazu stammt von Monika von Thaler als Mitglied der Eisenberger Innenstadtinitiative.

Geboren war der Gedanke schon vor der Pandemie, eigentlich als Neuerung für den traditionellen Nachtweihnachtsmarkt. Nun wird der Krippenweg eine Bereicherung für die EIS-Weihnacht, sagt Beate Schorsch von der Innenstadtinitiative.