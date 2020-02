Verkehrserziehung für die Vorschulkinder aus dem Kindergarten "Elstertalspatzen" in Hartmannsdorf.

Polizei schult Vorschüler in Hartmannsdorf

Verkehrserziehung für die Vorschulkinder aus dem Kindergarten „Elstertalspatzen“ am Dienstagvormittag in Hartmannsdorf. Lutz Friese, bei der Polizei im Saale-Holzland-Kreis zuständig für die Jugendverkehrserziehung (rechts), und Kindergärtner Marco Zacholl trainieren an der vielbefahrenen Landesstraße 3007 mit einer Gruppe von Vorschülern das korrekte Überqueren der Straße. Geübt haben die Kinder, wie sie die Fahrbahn im Bereich einer Kreuzung richtig überqueren. Später haben sie das Benutzen der Fußgängerbedarfsampel im Dorf geübt.