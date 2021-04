Polizei stoppt betrunkenen Fahrer in Camburg

Camburg Bisher ruhiges Osterwochenende aus Sicht der Beamten

Camburg. Die Polizei blickt bisher auf ein ruhiges Osterwochenende im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Saale-Holzland zurück. Das geht aus einer Mitteilung vom Sonntagmorgen hervor.

Demnach habe es neben einigen Einsätzen wegen privater Zwistigkeiten und kleineren Verkehrsunfällen nur wenig zu tun gegeben. So mussten die Polizeibeamten am Samstag gegen 23.45 Uhr in Camburg eine Trunkenheitsfahrt stoppen. Kontrolliert wurde der 63-jährige Fahrer eines Opels.

Strafverfahren eingeleitet

Die Polizisten bemerkten im Rahmen der Überprüfung, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein erster Test ergab einen Wert von 1,5 Promille. Im Anschluss sei eine Blutentnahme angeordnet worden. Den Mann erwarte nun ein Strafverfahren, heißt es abschließend.