Die Polizei im Saale-Holzland-Kreis hat am Wochenende zwei alkoholisierte Autofahrer gestoppt und daran gehindert, weiterzufahren. Eine Frau war in Stadtroda, ein junger Mann in Kahla unter Alkoholeinfluss unterwegs.

Laut Polizei wurde eine 58-jährige Fahrerin in der Nacht von Freitag zu Samstag im Stadtzentrum von Stadtroda kontrolliert. Den Beamten fiel Alkoholgeruch auf, sodass sie einen Atemalkoholtest veranlassten. Dieser ergab einen Wert von 1,04 Promille. Der Frau wurde die Weiterfahrt sogleich untersagt. Ein entsprechendes Bußgeldverfahren sei eingeleitet worden. In Kahla Führerschein beschlagnahmt Am Samstagmorgen fiel Polizisten dann in Kahla ein Peugeot auf und es wurde eine Kontrolle durchgeführt. Bei dem 19-jährigen Fahrer wurde daraufhin ein Atemalkoholwert von 1,17 Promille festgestellt. Die Fahrt des jungen Mannes endete vor Ort. Auf die Einleitung des Strafverfahrens folgten eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins.