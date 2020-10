Polizei sucht Zeugen: Radlader und Volkswagen beschädigt

Lehesten-Nerkewitz/Stadtroda. Kostspielige Zerstörungswut in Stadtroda und auf einer Baustelle zwischen Lehesten und Nerkewitz

Die Polizei sucht Zeugen zweier mutwilliger Beschädigungen von Fahrzeugen im Saale-Holzland-Kreis.

Angezeigt wurde zum einen ein Vorfall auf einer Baustelle zwischen Lehesten und Nerkewitz. Dabei sollen Unbekannte im Zeitraum zwischen Donnerstag, 24. September, 18 Uhr, und Montag, 28. September, 6.30 Uhr, die linke Fahrzeugscheibe eines Radladers mit einem Stein eingeworfen haben. Der Schaden wird hier mit 1500 Euro beziffert.

Weiterhin seien in der Zeit zwischen Freitag, 25 September, 19 Uhr, und Sonntag, 27. September, 10.30 Uhr, von Unbekannten in der Geraer Straße in Stadtroda beide Fahrzeugseiten eines Volkswagen Golf derart zerkratzt worden, dass ein Schaden von etwa 3500 Euro entstand.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt?

Hinweise können der Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der Telefonnummer 036428/640 gemeldet werden.