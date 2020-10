Am Samstagnachmittag ist es in Eisenberg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Genauere Informationen, ob bei dem Unfall in der Friedrich-Ebert-Straße Personen verletzt worden sind und, wie es dazu gekommen ist, liegen noch nicht vor. Aber am Unfallort waren Polizei und Rettungswagen im Einsatz.

Erste Erkenntnisse deuten auf die Beteiligung eines Dacia hin. Das Fahrzeug wies eine starke Beschädigung vorn rechts auf. Der Wagen scheint in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen und nach einer Kollision auf seiner Fahrspur auf die Gegenfahrbahn geraten zu sein. Eine Schleifspur des Vorderrads zog sich quer über die Fahrbahnmitte. Inwiefern ein anderes Fahrzeug beteiligt war, ist derzeit noch unklar. Der Unfall ereignete sich direkt vor einem Restaurant in der Nähe der Eisenberger Stadthalle. Die Polizei sperrte den Abschnitt für eine Zeit für den Verkehr. Als eine Fahrspur der Straße wieder frei war, leiteten die Beamten Fahrzeuge an der Unfallstelle vorbei. Die Pressestelle der Polizei war am Samstag für nähere Informationen nicht zu erreichen.