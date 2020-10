Zum ersten Schultag nach den Sommerferien 2020 war vor der Schule in Bürgel die Polizei aktiv.

Bürgel/Eisenberg. Beamte zeigen Präsenz an Schule und widmen sich der Elterntaxi-Situation vor dem Gebäude

Polizei vermittelt in Bürgel Sicherheit zum Schulstart

Morgens um 7.20 Uhr herrscht vor der Gemeinschaftsschule Bürgel ordentlich Betrieb. Viele Schüler stehen kurz vor Unterrichtsbeginn des neuen Schuljahres in Grüppchen zusammen und tauschen sich aus, während auf der Straße ein Auto nach dem anderen stoppt, damit die schulpflichtigen Passagiere aussteigen können. In all dem Trubel suchen vier Polizisten abwechselnd das Gespräch mit den kurzparkenden Eltern.