Post in Bürgel öffnet am Montag wieder

Eine Leserin aus Bürgel rief dieser Tage verärgert in der Redaktion an, und teilte mit, dass die Filiale der Deutschen Post in Bürgel erneut geschlossen sei. Unregelmäßige Öffnungszeiten seien auch schon vor der Corona-Krise vorgekommen, vom 23. bis 28. März sei die Poststelle nun aber überhaupt nicht besetzt gewesen, und das ohne eine Angabe von Gründen, so der Vorwurf.

„Ab Montag, 30. März, ist die Post in Bürgel wieder geöffnet“, versichert auf Nachfrage der zuständige Pressesprecher für Thüringen, Thomas Kutsch. Allerdings müsse aufgrund der dünnen Personaldecke die Filiale bis auf Weiteres samstags geschlossen bleiben. "Wir bitten unsere Kunden, dafür Verständnis zu haben", so Kutsch. Man befinde sich aktuell in einer absoluten Extremsituation und das Personal sei entsprechend knapp. Die Filiale der Deutschen Post in der Eisenberger Straße 3 ist im vergangenen Jahr als sogenannte Interimsfiliale eingerichtet worden, nachdem sich ein Partnergeschäft der Post zurückgezogen hatte. Wochentags ist die Postfiliale daher nur stundenweise geöffnet. Öffnungszeiten der Poststelle in Bürgel ab sofort: Montag, Mittwoch, Freitag, 10 bis 13 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag, 14 bis 17 Uhr