Post in Bürgel öffnet doch

Entgegen den Informationen der Deutschen Post ist die Filiale in der Eisenberger Straße in Bürgel diese Woche geöffnet. Am Montag hatte Pressesprecher Thomas Kutsch mitgeteilt, dass ein Mitarbeiter erkrankt sei, und die Filiale daher vorübergehend geschlossen bleibe. Das sei aber eine Fehlinformation gewesen, so der Pressesprecher. Kunden könnten die Filiale zu den gewohnten Öffnungszeiten nutzen. Geöffnet ist Montag, Mittwoch und Freitag, 10 bis 13 Uhr, sowie Dienstag und Donnerstag, 14 bis 17 Uhr.