Die Post-Filiale in Bürgel.

Bürgel. Die Post-Filiale in Bürgel bleibt weiter zu. Grund: Der Mitarbeiter ist erkrankt.

Post in Bürgel weiterhin geschlossen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Post in Bürgel weiterhin geschlossen

Entgegen der Ankündigung der Deutschen Post, dass die Post-Filiale in Bürgel am Montag (30. März) nach einwöchiger Schließzeit wieder geöffnet wird, bleibt das Geschäft weiterhin geschlossen. „Der betreffende Filialmitarbeiter hat sich krank gemeldet“, teilte Pressesprecher Thomas Kutsch am Montag mit. Wann wieder geöffnet werden kann, bleibt unklar.