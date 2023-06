Premiere für Flohmarkt in Stadtroda

Stadtroda. Richard Geitner und sein Rewe-Team hoffen am 1. Juli auf viele Teilnehmer.

„Wir gehören zu Stadtroda. Wir sind ein Teil der Stadt. Deshalb ist es wichtig, dass man als Unternehmen vor Ort und als Arbeitgeber auch etwas zurückgibt“, sagte Richard Geitner (32). Seit Oktober vergangenes Jahr führt er im Rodamarkt in Stadtroda den Rewe-Markt und den Rewe-Getränkemarkt als Franchise-Nehmer.

Am Sonnabend, 1. Juli, organisiert er von 9 bis 16 Uhr zum ersten Mal einen Flohmarkt auf einem Teil des Parkplatzes im Rodamarkt. Der Geschäftsmann rechnet bei der Premiere mit 20 Ständen.

„Der Flohmarkt ist keine Erfindung von uns. Es gibt andere Märkte, auch in der Region, die so etwas regelmäßig organisieren. Ich dachte mir, dass können wir doch auch in Stadtroda etablieren“, sagte Geitner. Wirtschaftliche Hintergedanken hegt Geitner keine. „Nein. Wir machen das jetzt nicht, um vielleicht den einen oder anderen Kunden für uns zu gewinnen. Wir haben hier die Flächen. Warum also nicht mal ausprobieren?“, sagte der gelernte Kaufmann. Zugesagt haben schon die Stadtverwaltung Stadtroda und die Roda-Werkstatt mit Ständen. „Das ist natürlich klasse. Jeder Stand mehr erhöht auch die Attraktivität des Flohmarktes“, sagte Geitner.

Mitmachen kann jeder. Das Team um Richard Geitner stellt die gesamte Ausrüstung für den Flohmarkt, wie Tische und auch Sonnenschirme. Standgebühren fallen keine an. Für eine bessere Planung wäre ein Voranmeldung gut. Das geht ganz einfach. Interessierte können sich ab sofort im Einkaufsmarkt bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter melden. Telefonisch kann man sich über (036428) 123 798 anmelden.

Dass Richard Geitner die Gesamtleitung für den Flohmarkt selbst übernimmt, ist kein Zufall. „Sicherlich könnten wir so etwas auch in fremde Hände geben. Es gibt ja da Profis. Ich möchte aber schon die Übersicht behalten, deshalb bleibt es in meinen Händen.“

Für Geitner und Co. ist der Flohmarkt nicht die erste Veranstaltung. In der Weihnachtszeit 2022 fand bereits die Weihnachtsmann-Wette statt. Geitner plant für 2023 auch noch ein Sommerfest.

„Ich denke, solche Aktionen gehören einfach dazu. Wir werden aber jetzt keine Veranstaltungsagentur. Unser Kerngeschäft bleibt aber weiter der Lebensmittel- und Getränkehandel“, sagte der 32-Jährige.