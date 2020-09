Pretschwitzer Reiter überzeugen bei Thüringer Meisterschaften

Einen tollen zweiten Platz in der Gesamtwertung aus Dressur, Springen und Gelände erreichte in der Junioren-Klasse Annabell Gildner aus Pretschwitz mit ihrer „Adonia“.

Mit strahlendem Sonnenschein und tollem Pferdesport wurden die Zuschauer, die Aktiven und die Vertreter aus Politik und Wirtschaft am vergangenen Wochenende in Pretschwitz und in Döllschütz belohnt. Das war auch der Lohn des Himmels für die vielen fleißigen Helfer, die dieses Turnier zum absoluten Höhepunkt des Vielseitigkeitssports in Mitteldeutschland in diesem Jahr werden ließen.

Aus Erfurt war extra zu dieser Veranstaltung der Leiter der Staatskanzlei und amtierende Landwirtschaftsminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) angereist. Zusammen mit Landrat Andreas Heller, dem Landtagsabgeordneten Mario Voigt (beide CDU) und dem Präsidenten des Thüringer Reit- und Fahrverbandes, Michael Sprigade, wurde die neue Furt über die kleine Wethau eingeweiht. Beim Bau dieser Furt hatten sowohl der Landwirtschaftsminister als auch das Landratsamt den Pretschwitzer Verein unterstützt. Pferdesport kennt eben keine Grenzen und auch keine Parteibücher.

Bereits am Samstag erzielten auch die Pretschwitzer Reiter gute und sehr gute Ergebnisse. Lara Mösezahl gewann mit ihrem „Floyd“ eine Springprüfung der Klasse A mit großem Vorsprung. Mit dem Nachwuchspferd „Air Maxx“ gewann sie eine Prüfung für junge Pferde und wurde einmal Dritte in einem Springen der Klasse A. Einen zweiten Platz nach guter Leistung erreichte Annabell Gildner im Springen der Klasse E. Auch in den Jugendprüfungen waren die Pretschwitzer Reiter erfolgreich. Hannah Wagner gewann den einfachen Reitwettbewerb und Felicitas Knoll wurde Vierte. Ebenfalls einen vierten Platz erreichte Mario Hoppe im Führzügelwettbewerb. Auri Metze wurde Fünfte, gefolgt von ihrer Schwester Anouk und Emelle Ernst.

Zirka 100 Reiter-Pferd-Paare stellten sich dem Starter

Prall gefüllt war der Zeitplan am Sonntag. Zu den Geländeprüfungen hatten Reiter aus insgesamt sechs Bundesländern gemeldet, so dass sich zirka 100 Reiter-Pferd-Paare dem Starter stellten. Die letzten konnten gerade noch bei Tageslicht ihre Prüfung beenden. Die Thüringer Meister wurden in fünf verschiedenen Klassen ermittelt. Beste Juniorin wurde Angelina Adomeit mit „Co-Jack“ vom Thüringer Förderverein für junge Vielseitigkeitsreiter. Einen tollen zweiten Platz in der Gesamtwertung aus Dressur, Springen und Gelände erreichte in dieser Klasse Annabell Gildner aus Pretschwitz mit ihrer „Adonia“. Die beste Junge Reiterin war Josefine Franke aus Weimar in diesem Jahr mit ihrem neuen Pferd „No Trubble“.

Die beste Ponyreiterin kam in diesem Jahr aus Stedten bei Weimar. Emily Schällert gewann diesen Wettbewerb mit ihrem Pony „Bepito“. Sie war ungefähr 40 Jahre jünger als der beste Reiter in der Klasse der Reiter Ü40.

Thomas Worbes aus Gotha gewann diese Prüfung mit dem Pferd „Little Miss Sunshine“. In der offenen Klasse stellte einmal mehr Ellen Hoyer aus Merkendorf ihre Klasse unter Beweis. Mit ihrem Pferd „Chicago“ gewann die mittlerweile national erfolgreiche Sportlerin den Titel in der schwersten Prüfung des Tages und wurde Thüringer Meisterin.

Katja Hoppe erreichte mit „Adeline“ einen sehr guten zweiten Platz

Den Geländereiterwettbewerb beendeten auch zwei Pretschwitzer Sportlerinnen erfolgreich, die seit mehr als 20 Jahren dem Pferdesport verbunden sind. Katja Hoppe erreichte mit „Adeline“ einen sehr guten zweiten Platz und auch Sabrina Köcher konnte in dieser Prüfung eine gute Leistung zeigen. Das Urteil von Landwirtschaftsminister Hoff war folgendes: „In Erfurt werde ich morgen erzählen, was ich hier erlebt habe. Und wenn im Erfurter Landtag mal wieder über des Kaisers Bart gestritten wird, werde ich mich ganz entspannt zurücklehnen und an den herrlichen Tag und die tolle Anlage hier in Döllschütz zurückdenken.“ Ein schöneres Lob für dieses Turnier kann es nicht geben.

Felix Claus wurde im Übrigen für seinen Einsatz bei der Vorbereitung des Turniers mit der Ehrennadel des Thüringer Reit- und Fahrverbandes ausgezeichnet.

Der Autor des Textes ist Vorsitzender vom PSV Pretschwitz