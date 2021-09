Probekochen beim Feuerwehr-Verein Kahla

Kahla. Seit Anfang des Jahres hat die Stadt Kahla eine Feldküche. Am Sonnabend wurde sie eingeweiht.

Und die Frauen und Männer machten ihre Sache offenbar ganz gut. Das meinte zumindest Tino Hamann aus Gera. Er ist Koch von Beruf. Und er war zusammen mit Robert Krug, stellvertretender Bereitschaftsleiter der DRK Bereitschaft Eisenberg, nach Kahla gekommen, um die Kahlaer in ihre neue Feldküche einzuweisen. Die transportable Küche gehörte bis 2020 zum Katastrophenschutzzug des Saale-Holzland-Kreises. Dort gibt es mittlerweile eine neue. Die Stadt Kahla erwarb die bisherige Feldküche.

Neue Feldküche für Feuerwehr in Kahla Neue Feldküche für Feuerwehr in Kahla Der Feuerwehrverein der Stadt Kahla hat eine neue Feldküche. Sie gehörte bis zuletzt zum Katastrophenschutzzug des Saale-Holzland-Kreises. Die Stadt Kahla kaufte die Küche ab. Foto: Jens Henning

Dass das Modell aus dem Jahr 1994 stammt und damit auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat, störte niemanden in Kahla. „Unsere alte Feldküche stammte noch aus NVA-Zeiten, aus dem Jahr 1972. Um in ihr Essen zu kochen, mussten wir schon früh um drei den Ofen anwerfen. Mit etwas Glück konnten wir um zwölf Uhr das erste Essen ausgeben“, sagte Kahlas Stadtbrandmeister Frank Lötel. Er hatte sich auch die schwarze Koch-Schürze übergezogen. Er rührte den Gulasch in einen der vier großen Kessel.

Wie viel Geld die Stadt Kahla, auf die die Feldküche seit Januar 2020 zugelassen ist, ausgegeben hatte, war nicht zu erfragen. Einen vierstelligen Euro-Betrag musste sie aber bestimmt hinblättern. Die Feldküche ist trotz ihrer fast 30 Jahre in einem sehr guten Zustadt. Kein Wunder. Sie kam pro Jahr vielleicht drei- oder viermal zum Einsatz, erklärte Robert Krug. Haupteinsatzgebiet war dabei die Autobahn.

Der Gulasch, der am Sonnabend zubereitet und gekocht wurde, wird am 2. Oktober zusammen mit Heichelheimer Klößen bei der Truppmann-Ausbildung in Kahla als Mittagessen ausgegeben. „Für uns ist das heute eine Art Probekochen. Wir wollen uns zuallererst mit der Technik vertraut machen. Man muss ja wissen, was jeder Hebel und jeder Schalter für eine Funktion hat. Sicherlich können wir auch den Tino noch mal anrufen. Das sollte aber nur im Notfall sein“, sagte Steve Ringmayer, Vorsitzender des Feuerwehrvereins.

Zwei Stunden brauchen die Kahlaer künftig, wenn alle Handgriffe sitzen, um ein Essen aus ihrer Feldküche ausreichen zu können. So steht es in den Unterlagen. Mehr Zeit, mindestens drei Stunden, ist nötig, um die Feldküche nach einem Einsatz wieder komplett zu reinigen.

Das dürfte aber die Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen kein Problem sein. Das sind sie ja gewöhnt, wenn sie mit ihren Fahrzeugen von einem Einsatz auf das Gelände der Feuerwehr in der Bahnhofstraße zurückkehren. Auch da ist der Einsatz noch längst nicht beendet.