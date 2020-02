Problem mit Jenaer Rettungsleitstelle ausgeräumt

Der Fall von Silke Zeyen hat im vergangenen Jahr einigen Staub aufgewirbelt. Die Hainspitzerin hatte im September mit starken Schmerzen den Notruf 112 gewählt und sich dort abgewimmelt gefühlt. Unsere Zeitung hatte am 13. November über den Fall berichtet. Zeyen hatte die Schmerzen aufgrund einer Kolik – inzwischen ist sie nach einer Operation geheilt.

Die Leitstelle in Jena, die den Notruf auch für den Saale-Holzland-Kreis und Weimar abwickelt, hatte Zeyen geraten, sich an den kassenärztlichen Notdienst zu wenden oder wenn möglich den Hausarzt aufzusuchen. Der Notdienst aber arbeitet von Montag bis Freitag im Kreis erst ab 19 Uhr – dafür seien die Schmerzen zu stark gewesen, hatte sich Zeyen erinnert.

Für jeden das adäquate Rettungsmittel

Schon vor Weihnachten hatte man sich nach einem Angebot der Stadt Jena zum klärenden Gespräch getroffen. Der Teamleiter für die Leitstelle im Fachdienst Feuerwehr der Stadt Jena, Marko Glätzer, hat Zeyen die Arbeitsweise der Disponenten erläutert. „Wir wollen jedem das adäquate Rettungsmittel zukommen lassen, das er oder sie benötigt“, sagt er.

Tatsächlich hatte sich die Hainspitzerin nach dem Anruf von ihrer Mutter zum Hausarzt fahren lassen. Der hatte dann nach Diagnose in der Praxis selbst den Rettungsdienst gerufen und einen Transport ins Krankenhaus veranlasst – auch weil die Schmerzen schlimmer geworden waren. „Es besteht natürlich immer die Möglichkeit, dass sich ein Zustand verschlechtert“, so der Leitstellen-Leiter. Es sei in solchen Fällen immer möglich, den Notruf erneut zu wählen. Darauf müssen die Disponenten an der einen oder anderen Stelle deutlicher hinweisen, sagt Glätzer.

Zahl der Leitstellen wird weiter sinken

Da Zeyen selbst im nicht-medizinischen Bereich eines Krankenhauses arbeitet, habe sie von sich aus den Notdienst der kassenärztlichen Vereinigung erwähnt. Vielleicht sei das ein Fehler gewesen und habe den Disponenten glauben lassen, die Lage sei nicht so schlimm. Sie ist aber froh, die Geschichte öffentlich gemacht zu haben. „Ich habe viele Rückmeldungen bekommen“, sagt sie. Auch weil die Leitstellen durch Zentralisierung mitunter keine Ortskenntnis hätten, gebe es Probleme. Das zuständige Innenministerium plant, die Zahl der Leitstellen weiter zu reduzieren. Derzeit gibt es in Thüringen 13 Leitstellen für Rettungsdienst und Feuerwehr. Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt wird ab kommendem Jahr von Jena aus betreut.

An der Qualifikation der Mitarbeiter ändert das nichts: Grundsätzlich müssten die in kurzer Zeit am Telefon in der Lage sein, hochakute Verläufe von kleineren Problemen zu unterscheiden. Fast alle Mitarbeiter hätten eine Ausbildung als Rettungsassistenten oder Notfallsanitäter. Damit geht man über die gesetzliche Verpflichtung hinaus, dass mindestens ein Mitarbeiter mit dieser Qualifikation pro Schicht vor Ort sein muss. „Ohne Hilfe wird bei uns niemand abgewiesen“, sagt Glätzer. Auf die Fahrzeuge der Kassenärztlichen Vereinigung habe man jedoch keinen Zugriff und müsse über den Weg von deren Zentrale gehen. Viele Patienten nutzten allerdings längst von sich aus die Rufnummer 116 117 für weniger drastische Fälle.

Probleme sollen Ansporn sein, besser zu werden

Vorkommnisse wie mit Silke Zeyen seien höchst selten. Man sei zudem immer daran interessiert, sie aufzuklären, damit sie künftig vermieden werden können. Im Schnitt ist die Leitstelle für Jena, Weimar und den Saale-Holzland-Kreis mit fünf Mitarbeitern besetzt, nachts sind es mindestens zwei. „Wir können aber zum Beispiel bei einer größeren Lage binnen kurzer Zeit durch Bereitschaftsdienste mehr Mitarbeiter dazu holen.“