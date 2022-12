Programm für kleine Gemeinden fortsetzen

Mario Voigt, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag, lud zum Adventsempfang in sein Wahlkreisbüro in Eisenberg.

Saale-Holzland. Mario Voigt trifft Bürgermeister im Krisenmodus

Über 50 Bürgermeister, Mandatsträger und Vertreter aus der Wirtschaft und Gesellschaft des nördlichen Saale-Holzland-Kreises hat der örtliche Landtagsabgeordnete Mario Voigt (CDU) am Samstag zum Adventsempfang in sein Wahlkreisbüro in Eisenberg eingeladen. Nach zwei schwierigen Corona-Jahren, neuen Krisen und dem Ukraine-Krieg war es ihm wichtig, in dieser Runde ins Gespräch zu kommen.

„Schon zum neunten Mal veranstalte ich diesen Adventsempfang hier in Eisenberg, um einerseits danke zu sagen für die geleistete Arbeit im letzten Jahr und andererseits das Gespräch zu suchen und das Ohr bei den Verantwortlichen im Saale-Holzland-Kreis zu haben“, sagt Mario Voigt in seiner Ansprache. Er wisse, vor welchen großen Herausforderungen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister stehen, und gerade im überaus ländlichen und kleinteiligen Saale-Holzland-Kreis brauche es jede Unterstützung durch das Land.

„Deshalb setzen wir uns als CDU-Fraktion in den Haushaltsverhandlungen auch vehement für die Fortsetzung des Kleine-Gemeinden-Programms ein, bei dem jede Gemeinde einen Bonus von 250 Euro für die ersten 200 Einwohner bekommt“, meint Voigt weiter, der auch Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag ist. Von diesen Mitteln könne man beispielsweise die Feuerwehr in Schöngleina oder den Sportplatz in Crossen unterstützen.

Unter den Gästen waren auch Landrat Andreas Heller, Geras Bürgermeister Kurt Dannenberg, Landtagsabgeordneter Stephan Tiesler aus dem südlichen Saale-Holzland-Kreis sowie der erste Beigeordnete des Kreises, Johann Waschnewski. „Es ist eine gute und schöne Tradition, dass wir immer in der Adventszeit zusammenkommen, um gemeinsam das Jahr Revue passieren zu lassen und die Ziele für das kommende Jahr abzustecken. Es gibt viel zu tun, das wir gemeinsam angehen wollen“, schließt Mario Voigt