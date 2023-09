Projekt „Grüner Schulhof“ in Hermsdorf erfolgreich beendet

Hermsdorf. Welche Wünsche am Förderzentrum „Christophorus“ in Hermsdorf umgesetzt wurden und welche noch offen sind

Auf dem circa 2100 Quadratmeter großen Schulhof des Förderzentrums „Christophorus“ in Hermsdorf hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Hochbeete stehen im Grünen, der Fußballplatz ist wieder ebenerdig und strahlt in sattem Grün. Sträucher und Farne sind gepflanzt und eine Lümmelbank steht unter Bäumen zum Entspannen bereit. Insgesamt besuchen derzeit 65 Schülerinnen und Schüler das Förderzentrum in acht Klassen.

Eingestuft als nicht tauglich

2020 war der Schulhof vom Landratsamt zunächst als nicht mehr tauglich eingestuft worden, erinnert Schulleiterin Britta Rudolf. Einen Lösungsweg habe es nicht gegeben. Der Schulhof hätte zu großen Teilen abgesperrt werden müssen, weiß die Schulleiterin. Man selbst habe sich schließlich nach möglichen Förderungen umgeschaut – mit Erfolg.

Im Förderzentrum sei man auf das Projekt „Zehn grüne Schulhöfe für Thüringen“ von der Deutschen Umwelthilfe aufmerksam geworden. Zunächst hatte sich die Einrichtung als Planungsschule beworben und 5000 Euro Förderung erhalten, ein Jahr später – 2021 – habe man als Umsetzungsschule eine Förderung von 30.000 Euro für die Umgestaltung des Schulhofes bekommen. Diese Umgestaltung im Rahmen des Projektes ist nun beendet.

48 Tonnen alter Bauschutt aus der Erde geholt

Schüler Hennes Körbs zeigt im Eingangsbereich der Schule Bilder zurückliegender Etappen der Schulhoferneuerung. Auch ein Planungsentwurf des Schulhofes ist zu sehen. Foto: Julia Grünler

Im Eingangsbereich der Schule steht eine Art gebastelte Litfaßsäule, die neben zahlreichen Bildern, auf denen vergangene Schritte der Schulhofumgestaltung festgehalten sind, einen Planungsentwurf des Schulhofes zeigt. Auf diesem sind hervorgebrachte Wünsche seitens Lehrkräften und Schülern von einem Landschaftsplaner zunächst festgehalten und planerisch umgesetzt worden.

„Wir haben mit dem Zaun begonnen“, erklärt Schulleiterin Britta Rudolf beim Rundgang über das Gelände. Der Schulträger habe eine ortsansässige Firma organisiert, mit der der alte Zaun abgerissen und dann ein neuer Zaun aufgebaut werden konnte. Unterstützung habe es bei den Arbeiten auch von den Schülerinnen und Schülern gegeben. Im hinteren Bereich des Schulhofes seien dann die Hochbeete entstanden. Jede Klasse habe nun ihr eigenes Beet, worum sich gekümmert werde. Auch seien insgesamt 48 Tonnen alter Bauschutt aus der Erde geholt und abgefahren worden, erinnert Britta Rudolf. Eine Hecke mit einheimischen Gehölzen sei gepflanzt worden.

Die Schulleiterin deutet auf einen weiteren Teil des Schulhofes. Hier stehen viele Kiefern und man habe im vergangen Jahr im Frühjahr und Herbst eine Art Waldbeet angelegt, also eine Waldbepflanzung. Die jüngste Maßnahme konnte schließlich im Frühjahr dieses Jahres umgesetzt werden. „Auf dem Fußballplatz waren Wurzeln hochgewachsen“, sagt Rudolf. Die Kinder seien beim Spielen darüber gestolpert. Die störenden Wurzeln wurden beseitigt und eine neue Rasenfläche, die nun auch wieder ebenerdig ist, angelegt.

Der Bereich mit dem Klettergerüst und weiteren Spielgeräten werde jedoch nicht über das Projekt abgedeckt, sondern sei Aufgabe des Schulträgers, erläutert die Schulleiterin. Vorerst habe man zwar eine Genehmigung für die weitere Nutzung erhalten, doch perspektivisch müsse auch hier gehandelt werden. Noch sei leider unklar, wann diesbezüglich etwas passiert. Man werde hingehalten.

Tischtennisplatte, Rückzugsort und Schaukeln gewünscht

Rückblickend habe man viel gelernt und die Zeit der Umgestaltung habe auch Freude bereitet, aber es stecke eben auch ein enormer Zeitaufwand dahinter – zusätzlich zu den eigentlichen Aufgaben, wie dem Unterrichten. Auch habe man viele Kooperationspartner gefunden und es seien sozusagen Projekte im Projekt entstanden. So unter anderem die Lümmelbank, die im vergangenen Jahr von einer mobilen Tischlerwerkstatt gemeinsam mit den Schülern gebaut wurde.

Nach der Umgestaltung werde jedoch auch deutlich, was fehlt. Die jüngeren Schüler der Unterstufe seien gut versorgt, aber die älteren würden einiges vermissen. Sie wünschen sich eine Tischtennisplatte und eine Art Rückzugshaus auf dem Gelände. Auch Schaukeln wären schön, diese würden jedoch wieder im Bereich des Schulträgers liegen. Einen richtigen Kompost könne das Förderzentrum ebenfalls gut gebrauchen. „Der Grundstein ist gelegt“, resümiert die Schulleiterin mit Blick auf den Projektabschluss.

