Damit der Arzt eine Diagnose stellen kann, ist nicht mehr überall ein Besuch der Praxis notwendig. Manches lässt sich auch per Telemedizin erledigen.

Stadtroda. Am Asklepios Fachklinikum Stadtroda startet ein Projekt zur telemedizinischen Versorgung von Patienten mit Depression, Parkinson und Demenz.

Projekt zur Telemedizin startet am Asklepios Stadtroda

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Projekt zur Telemedizin startet am Asklepios Stadtroda

Am Asklepios Fachklinikum Stadtroda startet in Kürze ein Projekt zur telemedizinischen Versorgung von Patienten mit depressiven Erkrankungen, Parkinson und Demenz. Bei diesem Behandlungsangebot handelt es sich um ein durch den Freistaat Thüringen gefördertes Projekt.

„Unser telemedizinisches Versorgungsprojekt schafft per Videotelefonie eine Dreiecksverknüpfung zwischen unserem Klinikum als Zentrum, den niedergelassenen Haus- und Fachärzten sowie dem Wohnumfeld des Patienten im eigenen Haushalt oder in der jeweiligen Senioren- oder Pflegeeinrichtung“, erklärt Dr. Udo Polzer, Ärztlicher Direktor des Asklepios Stadtroda und Chefarzt der Klinik für Allgemeine Psychiatrie/ Psychotherapie, Gerontopsychiatrie und Suchterkrankungen. „Wir kooperieren hierbei mit interessierten Einrichtungen im Saale-Holzland, Saale-Orla-Kreis, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Weimarer Land sowie in Gera und Jena“, sagt Anna Schumm vom Qualitätsmanagement.

Dr. David Weise, Chefarzt Neurologie Foto: Asklepios

„Unser telemedizinisches Projekt hat nicht den Anspruch, den Direktkontakt zwischen Arzt und Patient zu ersetzen, sondern möchte durch ein Zusatzangebot die individuelle Diagnostik und Behandlung der Patienten verbessern und vereinfachen. Vielfach kann gerade älteren Patienten, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, eine beschwerliche Anreise erspart werden. Jüngere Erkrankte können Diagnostik und Behandlung so besser mit Beruf und Familie vereinbaren“, unterstreicht David Weise, Chefarzt der Klinik für Neurologie, Schmerztherapie und Schlafmedizin.

Der Freistaat und nicht zuletzt die Region Ostthüringen ist vom demografischen Wandel betroffen. Jenseits der größerer Städten mangelt es an psychiatrischen, neurologischen oder psychotherapeutischen Angeboten. Im Fokus des telemedizinischen Projekts steht dabei insbesondere die Versorgung einer alternden Bevölkerung vor allem in ländlichen strukturschwachen Räumen, die an Parkinson, Demenz und depressiven Erkrankungen leiden.

„Das Projekt ermöglicht es uns, räumlich entfernte Patienten zu diagnostizieren und gegebenenfalls Behandlungen durchzuführen, ohne dass die Betroffenen extra anreisen müssen. Für weiterführende Diagnostik, Therapieeinleitungen und intensive Therapien würden die Patienten dann eine teil- oder vollstationäre Behandlung bei uns erhalten“, erklärt Dr. Polzer. „Eine flächendeckende Versorgung mit Neurologen und Psychiatern ist in Thüringen leider nicht gegeben“, bedauert Weise. Das telemedizinische Projekt bietet die Möglichkeit, kurzfristig und einfach in Kontakt mit Spezialisten zu treten.

Dr. Udo Polzer, Ärztlicher Direktor des Asklepios Stadtroda und Chefarzt der Klinik für Allgemeine Psychiatrie/ Psychotherapie, Gerontopsychiatrie und Suchterkrankungen Foto: Asklepios

„Unser neuer Behandlungsweg richtet sich allerdings nicht nur an Senioren. In das Versorgungsprojekt aufgenommen werden können auch jüngere Menschen, die an genannten Erkrankungen leiden“, betont Weise.

Die Dreiecksverknüpfung zwischen Asklepios, den Ärzten und Pflegeeinrichtungen und gegebenenfalls Patienten ermöglicht es, Diagnostik und Therapie von Patienten vor Ort (zu Hause, in der Praxis oder in der Pflegeeinrichtung) vorzunehmen. Gleichzeitig werden niedergelassene Ärzte und Pflegeeinrichtungen fachlich unterstützt. Die sichere Übertragung und Verarbeitung von Daten sei dabei gewährleistet, so Weise.

Hintergrund: 2017 veröffentlichte das Thüringer Ministerium für Arbeit, Gesundheit, Frauen und Familie einen Förderaufruf mit dem Ziel, im Rahmen einer Strategie für die digitale Gesellschaft die Telemedizin in Thüringen zu unterstützen. Das Asklepios in Stadtroda reichte seine Projektidee mit Erfolg ein und beginnt nun mit der Umsetzung dieser Versorgungsform.

Was ist Telemedizin?

Telemedizin bezeichnet Diagnostik und Therapie unter Überbrückung einer räumlichen Distanz zwischen Arzt und Patient bzw. Therapeut oder zwischen zwei sich konsultierenden Ärzten mittels Telekommunikation – beispielsweise Telefon, Videotechnik, Tablets oder Notebooks.

Telemedizinische Verfahren werden seit den 1980er Jahren erprobt und haben sich insbesondere in der Raumfahrt oder bei Expeditionen in Arktis oder Antarktis bewährt. Auch in Flächenländern mit geringer Einwohnerzahl, zum Beispiel in Norwegen, kommt Telemedizin bereits erfolgreich zum Einsatz.

Anliegen der Telemedizin ist es, die medizinische Versorgung zu verbessern, nicht etwa den direkten Kontakt zwischen Arzt und Patient zu ersetzen.

Bei der Umsetzung seines telemedizinischen Projekts arbeitet das Asklepios Stadtroda mit der Technischen Universität in Dresden zusammen.