Prosit Neujahr bei den 17 Eichen in Hermsdorf

Neujahrsempfang bei den 17 Eichen in Hermsdorf: Ein Gläschen in Ehren kann niemand verwehren – schon gar nicht am ersten Tag des neuen Jahres. Von links Josefine und Marco Winkler sowie Vereinschef Frank Arens und Heike Salomo.

Hermsdorf Saale-Holzland-Kreis: Frank Arens und sein Gartenverein laden zum Neujahrsempfang auf die Festwiese in der Anlage ein und alle gehen hin. Zumindest jene, die sich bei Fischbrötchen und Sekt auf den ersten Schwatz im neuen Jahr treffen wollen. Die nächsten Veranstaltungen für dieses Jahr sind schon geplant.

„Gesundes neues Jahr“. „Ich wünsch dir was.“ Glückwünsche dieser Art hat Heike Salomo am Neujahrstag gefühlt einhundertmal entgegengenommen. Zum traditionellen Neujahrsempfang des Vereins der Gartenanlage „An den 17 Eichen“ war sie für die Sektausgabe verantwortlich. Wer sich in den Ausdehnungen Hermsdorfs nicht auskannte, brauchte am Montag nur jenen zu folgen, die schnellen und zielgerichteten Schrittes über die Brücke in die Beethovenstraße eilten, um sich auf der Festwiese des Vereins an Fischbrötchen, Fettbroten und geistigen Getränk zu laben sowie den ersten Schwatz des Jahres zu führen.

Schon kurz nach Eröffnung ist die Festwiese gut besucht. Freundlich begrüßen die Gäste einander, sind fröhlich, freuen sich auf eine ungezwungene Zeit. Zusammengekommen sind nicht nur Parzellenbesitzer aus der Gartenanlage, sondern auch einstige Fremde, die im Lauf der Jahre zu Freunden wurden. „Neben der Feuerwehr veranstalten wir übers Jahr die meisten Events“, lässt Frank Arens, Vorsitzender des Vereins Gartenanlage An den 17 Eichen – Hermsdorf 1980 wissen. Dazu gehören der Weihnachtsmarkt an jedem Dritten Advent, die Saisonauftakte zum 1. Mai und 3. Oktober inklusive Preiskegeln, das allseits beliebte Sommerfest am dritten Wochenende nach Pfingsten und der Empfang zu Neujahr. Alle Veranstaltungen werden laut Frank Arens auch in diesem Jahr wieder stattfinden.

Entstanden ist diese erste Veranstaltung jedes neuen Jahres 2009, als vom Weihnachtsmarkt relativ viel Ware übrig geblieben war. „Ich bin Kaufmann und kann nicht sehen, dass Lebensmittel verschwendet oder gar weggeworfen werden“, sagt Frank Arens. Seine Frau kam auf die Idee, Restbestände zeitnah am 1. Januar aufzubrauchen. „Unser erster Neujahrsempfang fand demzufolge 2010 statt. Wir mussten wegen Corona unterbrechen, aber er ist wieder gut angelaufen.“

Über mangelnde Beteiligung kann sich Arens nicht beklagen

Auch an diesem Neujahrstag hat es Jung und Alt hinaus auf die vereinseigene Festwiese gezogen. Wo zum Sommerfest die Hüpfburg steht, durften die Kinder ein Mini-Feuerwerk zünden. Über mangelnde Beteiligung kann sich Frank Arens nicht beklagen. „Schon im Sommer werde ich gefragt, ob der Neujahrsempfang wieder stattfindet“, sagt der Vereinschef amüsiert, doch die Beteiligung zeigt, dass es den Menschen ernst ist, Gemeinschaft zu pflegen. Auch wenn sich der Empfang auf gerade mal zwei Stunden – von 13 bis 15 Uhr – erstreckt.

So gesehen ist er eine Sache zwischen Gänsebraten und Apfelkuchen. Frank Arens lacht wieder. Als „DDR-Kind“ ist ihm die Fernsehsendung „Zwischen Frühstück und Gänsebraten“ mit Heinz Quermann und Margot Ebert natürlich noch wohlbekannt. „Die Leute kommen wegen des Glases Sekt, um sich zu treffen und ein wenig zu quatschen“, sagt Arens und deutet auf die Straße neben der Wiese. „Dieser Weg führt direkt in den Zeitzgrund. Hier sind viele Wanderer und Spaziergänger unterwegs. Da blieb schon mancher hier hängen.“

Noch Erstmitglieder von 1980 im Gartenverein

1980 wurde die Gartenanlage gegründet. Die meisten Veranstaltungen des aktuell 220 Mitglieder zählenden Vereins finden auf der Festwiese statt, nur der Weihnachtsmarkt werde in der Stadt aufgebaut. „Wir haben hier 135 Gärten sowie drei Außengärten“, sagt Frank Arens, und dass die Gesamtfläche 6,7 Hektar betrage. Die Anlage beherbergt Schrebergärten, die nach dem Bundeskleingartengesetz geführt werden. Derzeit sei sie ausgelastet, momentan stünden vier Gärten zum Verkauf. „Wir haben noch einige Erstbesitzer von 1980, sie werden über kurz oder lang ihren Garten aufgeben“, informiert der Vereinschef und verweist auf die Warteliste.

Der Strom am Fischbrötchen-, Fettbrot- und Glühweinstand reißt nicht ab. „Wir sind so was von käuflich, bei uns kann wirklich jeder sein Geld ausgeben“, scherzt Arens in Anbetracht des Ansturms. „Die Leute kommen alle freiwillig, weil ihr euch Mühe gebt“, erwidert ein Besucher und die Männer lachen herzlich. Die Einnahmen stecke der gemeinnützige Verein in neue Veranstaltungen, so dass ein reger Kreislauf entstehe, erklärt Arens.

Kurz vor 15 Uhr leert sich die Festwiese, die Besucher treten den Heimweg an, um zu Hause gemütlich Kaffee zu trinken. Auch Frank Arens und seine Mitstreiter zieht es aus Wind und Kälte in die warmen Stuben. „Vorher müssen wir aber noch aufräumen“, sagt der Chef und packt tatkräftig mit an.