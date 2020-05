Prügelei mitten in Hermsdorf

Eine Prügelei beschäftigte die Polizei am Samstagnachmittag in Hermsdorf. In der Schillerstraße/Eisenberger Straße waren zwei Männer aneinander geraten.

