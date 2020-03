Querschnitt der Thüringer Töpfereikunst

Konrad Kessler blickt misstrauisch auf die Anordnung von drei großen Kaffeebechern und einer um ein Vielfaches größeren Vase. „So stufenförmig würde ich das nicht anordnen“, sagt der Leiter des Keramikmuseums in Bürgel. Christian Wolff nimmt eine der Unterlagen weg und verschieb eine Tasse, auf der das Konterfei des 2016 verstorbenen Sängers David Bowie zu sehen ist. Im Museum laufen an diesem Montagvormittag die Aufbauarbeiten für die Sonderausstellung „30 Jahre Thüringer Töpferinnung“. Bis Ende Juli werden Stücke von insgesamt 34 Ausstellern gezeigt.

In einer Vitrine gleich nebenan finden sich kunstvoll gestaltete Vasen, die im Gegensatz zu den Tassen wenig geeignet scheinen, um einen Büroschreibtisch zu schmücken – sie gehen eher in Richtung Kunststück. „Zu sehen ist hier ein Querschnitt“, sagt Britt Heide. Sie ist seit diesem Jahr Obermeisterin der Thüringer Töpferinnung. Man wolle die vielfältigen Handschriften zeigen, die es überall in Thüringen gibt. Und darüber hinaus, denn es stellen auch Gastmitglieder aus Bayern, Berlin und Sachsen-Anhalt aus. Sie sind Mitglieder der Thüringer Innung, weil die als besonders aktiv gilt, sagt Heide nicht ohne Stolz.

Alltagsgegenstände wie Kaffeetassen mit individuellen Motiven gehören längst zum Repertoire der Keramiker in Thüringen. Foto: Foto: Florian Girwert

In den gerade einmal 30 Jahren Geschichte hat sich für die Thüringer Töpferei-Branche eine Menge verändert. Allein, wenn man auf die Größe mancher Betriebe schaut. Hunderte Mitarbeiter habe mancher zu DDR-Zeiten noch gehabt. „Heute sind Betriebe mit zehn Leuten schon richtig groß“, sagt Christian Wolff. Er war vor seiner Kollegin Heide der Obermeister der Innung und kennt sich auch in der Töpfereigeschichte gut aus.

Nicht erst nach der Wiedervereinigung 1990 sei die Bedeutung der Töpferei zurückgegangen. „Schon mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert war das der Fall.“ In dieser Zeit sei die Herstellung von Geschirr aus Porzellan billiger geworden. Zudem sind irdene Gefäße immer öfter durch andere ersetzt worden – wenn man in der Küche an manche Plastikschale oder Glasbehälter denkt. „Und nach der Wende haben sich die Bedürfnisse der Leute einfach sehr stark verändert.“ Keramik sei heute eben nicht mehr eine von ganz wenigen Möglichkeiten, einen einzigartigen Kunstgegenstand zu erwerben.

Manche Stücke eigens für die Ausstellung gefertigt

Wahrscheinlich sei eine sichtbare Folge dieses Umstands die rückläufige Zahl von Beschäftigten in der Branche. Bürgel sei wohl die einzige Töpferstadt, die es in Thüringen noch gibt, so Wolff. Anderswo habe es ebenfalls einst Hunderte Beschäftigte in der Branche gegeben, etwa in Gerstungen – heute seien nur noch sehr wenige übrig, meist kleine Familienbetriebe. Neun Betriebe im Stadtgebiet zählt Bürgel aktuell – und natürlich das Museum. Sie strahlen bis heute in die Region aus und ziehen zusammen mit dem jährlichen Töpfermarkt Besucher an.

Vielfach sind die Produkte der Thüringer Keramiker Kunstgegenstände. Hier werden Vasen gerade in einer Vitrine aufgestellt und mit einer Legende versehen. Foto: Foto: Florian Girwert

Trotzdem ist Keramik weithin als Kunstform gefragt – und als Gebrauchsgegenstand. „Manche Töpfereien haben eigens für die Ausstellung sich etwas einfallen lassen“, sagt Britt Heide, die selbst in Triptis als Töpferin arbeitet. So findet sich auch Fayence-Keramik, die einst als billigere Alternative zum damals nur für reiche Leute erschwinglichen Porzellan erdacht wurde. „Sie konnte bei geringeren Temperaturen gebrannt werden als Porzellan“, erläutert sie. Energiepreise seien eben nicht erst in jüngsten Jahren ein Thema.

Ergänzt wird die Ausstellung in Bürgel ab dem 4. April im Dornburger Rokoko-Schloss durch einen zweiten Teil zu „Neue Thüringer Fayence und andere Glasurtechniken“ – hier mit 18 Ausstellern. Auch hier werden die Innungsmitglieder passende Werke beisteuern.

Die Sonderausstellung „30 Jahre Thüringer Töpferinnung“ beginnt am Sonnabend, 7. März, mit der Vernissage um 15 Uhr. Der zweite Teil der Ausstellung unter dem Titel „Neue Thüringer Fayence und andere Glasurtechniken“ eröffnet am Sonnabend, 4. April, im Dornburger Rokoko-Schloss. Das Museum in Bürgel und die Keramik-Werkstatt in Dorndorf gegenüber vom Schloss sind geöffnet mittwochs bis sonntags, 10 bis 16 Uhr. Ab April ist dienstags bis sonntags, 10 bis 17 Uhr, geöffnet. Der Eintritt in Bürgel kostet 4 Euro für Erwachsene. Manche der Ausstellungsstücke aus der Sonderschau können nach Abschluss der Ausstellung gekauft werden.