Manuela Näther-Srock vom Heimatverein Quirla stöbert in der Dorfbücherei im Dorfgemeinschaftshaus

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Quirlas kleine Dorfbücherei öffnet wieder

Die kleine Bücherei im Dorfgemeinschaftshaus in Quirla wird am Dienstag, 5. Mai, wieder öffnen. Darüber informiert Jana Rösch-Müller, die Vorsitzende des Quirlaer Heimatvereins.

„Zum Einhalten der Hygieneregeln halten wir Desinfektionsmittel parat, es können maximal zwei Besucher gleichzeitig in die Räume des Dorfgemeinschaftshauses“, sagt sie. Sollten mehr Personen kommen, müssten diese mit entsprechendem Abstand vor dem „Waldschlößchen“ warten. Die Besucher müssen zudem einen Mundschutz mitbringen. „Wir gehen nicht davon aus, dass es einen großen Ansturm gibt, so dass die paar Besucher ihre Bücher sicher ganz in Ruhe und ohne lange Wartezeiten aussuchen können“, sagt Jana-Rösch Müller.

Vor einem Jahr ist die Quirlaer Dorfbücherei eröffnet worden. Das Angebot ist vielfältig und reicht unter anderem von Krimis und Romanen über Zeitschriften, Koch- und Handarbeits­bücher bis hin zu Hörbüchern, Kinder- und Jugendliteratur sowie ein paar Spielen für Kinder.