Radeln an der Weinroute Weiße Elster

Crossen/Silbitz. Entlang der Strecke warten am 3. Oktober Winzer, Weinbauern, Direktvermarkter und historische Gemäuer.

Am Dienstag, 3. Oktober ist es wieder so weit. Die Radfahrer satteln ihre Drahtesel und begeben sich auf große Tour ins Elstertal, von Zeitz über die Radwege bis Silbitz.

Entlang der Strecke warten die Winzer, die Weinbauern, die Direktvermarkter und historische Gemäuer wie die Haynsburg mit dem Heimatmuseum und Moped- und Motorradausstellung, Schloss Crossen mit Führungen (jeweils 11/13/14 Uhr) oder der historische Gasthof in Silbitz, welcher an diesem „Abradeltag“ geöffnet hat. Um 14 Uhr wird Pfarrer Roßdeutscher eine Radfahrerandacht in der Kirche in Pötewitz halten. Erwähnt sei noch, dass in Zeitz die älteste „Brikettfabrik Herrmannschacht“ geöffnet hat.

Es gibt keine geführte Tour, es kann jeder individuell fahren. Start ist am Kloster Posa. Durch das Stadtgebiet von Zeitz werden die Radler, die von Kloster Posa kommen, von der Polizei begleitet. Im Gebiet der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst und der Verwaltungsgemeinschaft Heideland-Elstertal-Schkölen fährt man teils auf Straßen, teils auf Fahrradwegen.