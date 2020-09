Ankunft in Kahla vor dem Rosengarten.

Kahla. Der Dauerregen am Vortag und das Thema Corona haben höchstwahrscheinlich einige davon abgehalten, bei der 29. Familien-Radwanderung dabei zu sein.

Am Ende waren es am Sonntag 60 kleine und große Radfahrer, die die 25 Kilometer lange Strecke von der Sparkassenarena in Jena bis nach Kahla absolvierten.