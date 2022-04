Räumungsklage gegen den CVJM Stadtroda

Hintergrund sind Streitigkeiten um die Nutzung des ehemaligen CJVM-Geländes in Stadtroda durch den Waldkindergarten, der sich in Trägerschaft des Blitz befindet.

Stadtroda. Der Verein Bildungswerk Blitz hat gegen den CJVM Stadtroda vor Gericht erfolgreich eine Räumungsklage erwirkt.

Wie Stadtrodas Bürgermeister Klaus Hempel (Freie Wähler) zur Stadtratsitzung informierte, solle die Vollstreckung gegen den CVJM bis zum 18. Mai vollzogen werden. Hintergrund sind Streitigkeiten um die Nutzung des ehemaligen CJVM-Geländes in Stadtroda durch den Waldkindergarten, der sich in Trägerschaft des Blitz befindet. Derzeit ist der Kindergarten in Gernewitz untergebracht.