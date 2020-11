Ramelow darf in die Eisenberger Stadthalle

Darf Thüringens Ministerpräsident mit seiner Veranstaltung „Bodo Ramelow vor Ort“ am 9. März in die Eisenberger Stadthalle? Die Frage hat der Hauptausschuss des Stadtrates am Donnerstagabend einstimmig mit Ja bei einer Enthaltung beantwortet. Vorausgegangen war ein kurzfristiger Antrag von Knut Meenzen als Sprecher des Kreisverbandes der Linken zur Nutzung der Eisenberger Stadthalle. Langfristig und vorsorglich für die Planungssicherheit, wie der Vorsitzende der Stadtratsfraktion der Linken Steffen Much erläuterte.

Im Grunde hätte es einer Entscheidung des Ausschusses zu einer Vermietung der Stadthalle nicht bedurft. Jedoch: Bislang ist offen, ob bis dahin nicht der Landtagswahlkampf in Thüringen neu eingeläutet wird. Und da wäre nach der Satzung zur Stadthallennutzung eine wahlpolitische Veranstaltung in den Gebäuden der Kreisstadt verboten – es sei denn, der Hauptausschuss stimmt dieser zu. Insofern ist der jetzige Beschluss „ein Beschluss auf Vorrat“, erklärte Bürgermeister Michael Kieslich (CDU). Fraktionsübergreifend wird der Ministerpräsident damit am 9. März in Eisenberg willkommen geheißen, das könne für die Stadt nur positiv sein. Corona-Hygienekonzept und Sicherheit sollen gewährleistet werden.