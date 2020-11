Raser auf A 9 bei Eisenberg per Videonachweis überführt

Die Besatzung eines Videomessfahrzeuges der Thüringer Autobahnpolizei wurde am Mittwoch auf der A 9 in Richtung Berlin auf einen PS-starken Pkw aufmerksam. Wie die Polizei am Donnerstag informiert, hatte der Fahrer des Autos mehrmals und sehr deutlich die Geschwindigkeitsbeschränkungen missachtet.

Zwischen den Anschlussstellen Eisenberg und Droyßig fiel den Polizeibeamten auf, dass der Pkw durchgängig eine Geschwindigkeit von 210 km/h bei erlaubten 120 km/h fuhr. Andere Autofahrer, die sich an die Geschwindigkeitsbeschränkung hielten und dem Pkw offenbar hinderlich waren, wurden durch zu dichtes Auffahren von ihm bewogen, den Fahrstreifen zu wechseln. Auch diese Abstandsverstöße wurden per Video als Beweismittel festgehalten.

Der Fahrzeugführer, ein polnischer Geschäftsmann, konnte von den Beamten angehalten und kontrolliert werden. Dabei wurden ihm die Ordnungswidrigkeiten vorgeworfen. Ihm wurde auch die Möglichkeit gewährt, in die Videodokumentation Einsicht zu nehmen.

Aufgrund der nachweislich vorsätzlichen Taten wurde dem Fahrzeugführer eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1500 Euro auferlegt, die er auch zahlte. Nach eigenen Angaben befand sich der Mann auf der Rückreise von Italien nach Polen und wollte seine Reisezeit durch zu schnelles Fahren erheblich verkürzen.

