Aktionen im Saale-Holzland: Rassismus im Alltag stoppen

Der Lokale Aktionsplan (LAP) im Saale-Holzland-Kreis und das Bildungswerk Blitz haben sich am 18. März an einem bundesweiten Aktionstag im Kampf gegen Alltagsrassismus beteiligt. Vor der Stadtbibliothek in Eisenberg und an der Bushaltestelle vor dem Seniorenbüro in Stadtroda befestigten sie auffällige Bodenaufkleber.

Mit auffälligen Aufklebern haben sich am Donnerstag, 18. März, der Lokale Aktionsplan (LAP) im Saale-Holzland-Kreis und das Bildungswerk Blitz an einem Aktionstag gegen Alltagsrassismus beteiligt. Am frühen Morgen war Michael Schaffhauser vom Bildungswerk Blitz bereits in der Kreisstadt unterwegs, um vor der Stadtbibliothek am Steinweg einen leuchtenden Boden-Aufkleber anzubringen, auf dem zu lesen ist: „Zu viele gehen einfach über mich hinweg.“ Auch an der Bushaltestelle vor dem Seniorenbüro in Stadtroda wurde ein solcher Aufkleber befestigt.

Man wolle damit ein bildhaftes Zeichen setzen, „denn über Rassismen durch Vorurteile, Diskriminierung, Ausgrenzung, Ablehnung und Hass darf nicht einfach hinweg gegangen werden.“ Wer sich heute gegen Vorurteile und Stereotype im Alltag stelle, verhindere den Rassismus von morgen, heißt es im Aufruf zur Kampagne „Vorsicht Vorurteile“ des vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ins Leben gerufenen Bundesprogramms „Demokratie leben!“.

Mit dem Aktionstag und den Aufklebern in Signalfarbe wolle man zeigen, dass Rassismus ein echtes Problem in Deutschland ist. So seien alleine im Jahr 2019 über 22.000 Straftaten mit rechtsextremistischem Hintergrund erfasst worden. Tätliche Übergriffe bis hin zum Mord seien besonders sichtbare Zeichen für den Rassismus in unserer Gesellschaft. Viele Menschen würden aber auch im Alltag aufgrund ihrer tatsächlichen oder vermeintlichen Herkunft oder Religion, ihres Aussehens oder sonstiger rassistischer Zuschreibungen diskriminiert: beim täglichen Aufeinandertreffen auf der Straße, im Arbeitsleben, beim Zugang zu Dienstleistungen und Wohnraum oder in der Schule.

Auf der Internetseite zur Kampagne finden Interessierte weitere Informationen zum Thema Alltagsrassismus, in kurzen Clips kommen Betroffene und Experten zu Wort. Bei einem Selbsttest könnten Besucher zudem erfahren, wie sie spontan andere Menschen wahrnehmen.

Mehr Informationen im Internet unter www.vorsicht-vorurteile.de