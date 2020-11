Sturm aufs Rathaus von Bürgel mit Sicherheitsabstand

Die fünfte Jahreszeit steht in diesem Jahr unter keinem guten Stern. Aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sind die Aussichten, Karnevalsveranstaltungen umsetzen zu können, eher düster. Dennoch ließ es sich der Bürgeler Faschingsclub (BFC) nicht nehmen, am 11.11. um Punkt 11.11 Uhr vor dem Rathaus der Töpferstadt sein Recht einzufordern. Mit begrenzter Teilnehmerzahl, Abstandsregeln und viel frischer Luft.

Johann Waschnewski verdeutlicht mit Zollstock die Abstandsregeln. Foto: Martin Schöne

Denn der Rathaussturm spielte sich in diesem Jahr ausschließlich vor der Tür ab. Dank vorangegangener Koordination mit der Stadtverwaltung war dennoch alles gut vorbereitet. Bürgermeister Johann Waschnewski (CDU) empfing die Karnevalisten mit einer Art Büttenrede vom Fenster aus: „Ich muss an unser aller Gesundheit denken, den Schlüssel kann ich Euch nicht schenken“, reimte das Stadtoberhaupt. Anders als etwa in den USA derzeit, verweigerte sich Waschnewski aber nicht einer friedlichen Machtübergabe. Das Ganze musste eben nur kontaktlos geschehen. „Ich weiß, es ist Euer größter Drang, deshalb werdet Ihr finden den Schlüssel im Treppenaufgang“, klärte er die Jecken und Zuschauer auf.

Mit Bolzenschneider im Gepäck

Das Banner des BFC wird gehisst. Foto: Martin Schöne

Sebastian „Der Eiserne“ Bergner, seit 2009 Sitzungspräsident des BFC, erklomm daraufhin die Treppe zum massiven Eisentor, wo der Schlüssel zuvor festgekettet worden war. Unvorbereitet war auch er nicht gekommen. In Händen hielt er einen Bolzenschneider – nur für den Fall. Doch das Tor ließ sich öffnen und unter dreifachem „Helau“ reckte er den Schlüssel in die Höhe, bevor auf der anderen Straßenseite das Banner des BFC gehisst wurde.

„Wir haben uns gefreut, dass wir so trotz der Situation die Karnevalssaison einläuten konnten“, sagte anschließend der erste Vorsitzende des Faschingsvereins, Steffen Geier. Man werde alles versuchen, um im Frühjahr Veranstaltungen auf die Beine zu stellen, sollte sich die Lage gebessert haben. „Wir stehen bereit. Wenn es möglich ist, werden wir etwas machen. Wer den BFC kennt, weiß das auch“, hielt Sebastian Bergner fest.