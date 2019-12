Rauda braucht 57.000 Euro zusätzlich vom Land

Der Raudaer Gemeinderat hat am Abend des 18. Dezember keinen Haushalt beschlossen. Es klafft eine Lücke von mehreren zehntausend Euro zwischen Einnahmen und Ausgaben – daher ist die Gemeinde auf Bedarfszuweisungen vom Land Thüringen angewiesen. 57.000 Euro soll die Verwaltung beantragen, sagte Kämmerin Anna-Maria Sturm. Werden die genehmigt, könnte wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte 2020 ein Haushalt beschlossen werden.

Zehn Lichtmasten sollen in Rauda aufgestellt werden

Trotzdem sind einige Ausgaben geplant worden, die sich aus Sicht der Gemeinde nicht vermeiden lassen. So sollen im kommenden Jahr etwa 10 neue Lichtmasten aufgestellt werden – einige waren zuletzt ausgefallen. 14.000 Euro kommen dafür aus dem kommunalen Ausgleich. Zudem kann man etwa 6000 Euro aus der Investitionspauschale verbauen. Die muss für Investitionen genutzt werden, die Kindern zugute kommen. Da man befürchtet, dass ein Spielgerät auf dem Spielplatz der Gemeinde den Ansprüchen des Tüv nicht mehr genügt, könnte das Geld dafür ausgegeben werden. „Denn Spielgeräte sind sehr teuer“, so Bürgermeister Hans-Jürgen Dietrich.

Verein soll Sportplatz in Rauda betreiben

Um die Lücke im Gemeindehaushalt kleiner werden zu lassen, will man zudem im Ort einen Verein gründen, der die Infrastruktur des Sportplatzes und des Sportlerheims nutzt und instand hält. Allein 1400 Euro zahlt die Gemeinde jährlich für Strom und Wasser. „Das könnten wir sparen“, so der Bürgermeister. Zudem sei ein Verein eher in der Lage auch kleinere Veranstaltungen in größerer Zahl zu organisieren, so dass sich durch die Einnahmen auch größere Feierlichkeiten stemmen ließen.

Von einer Erhöhung der Gewerbesteuer oder einer Einführung der Pferdesteuer will man in dem kleinen Ort vorerst noch absehen.