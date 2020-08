Rauda soll als Risikogewässer eingestuft werden

Hochwasser durch die Rauda im Frühjahr 1994 in Hartmannsdorf.

Eisenberg. Einstufung wird beantragt, um Hochwasserschutz am Gewässer und an der Weißen Elster zu sichern

Die Rauda, die von Hermsdorf bis zur Weißen Elster fließt, soll als Risikogewässer eingestuft werden. Einen entsprechenden Antrag will die Verwaltungsgemeinschaft Heideland-Elstertal-Schkölen im Auftrag der Anrainerkommunen Rauda, Hartmannsdorf und Crossen bei der Thüringer Oberen Wasserbehörde stellen. Darüber hat auf Nachfrage unserer Redaktion der VG-Vorsitzende Martin Bierbrauer informiert. Das Risiko sei gegeben, verweist er auf die Überschwemmungen an der Rauda in den Jahren 1980, 1994 und 2013.