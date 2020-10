Rauda will Beschluss zu Funkmast wieder aufheben

Nach Protesten von Raudaer Einwohnern will der Gemeinderat seinen Beschluss zum Setzen eines Funkmastes des Anbieters Telefonica neben dem Sportplatz wieder aufheben. In seiner nächsten Sitzung am Mittwoch 18 Uhr soll der Gemeinderat darüber beraten und abstimmen. Gleich nach dem Beschluss zum Funkmast in Rauda fühlte sich eine Reihe von Dorfbewohnern auf den Plan gerufen, um das beschlossene Vorhaben zu verhindern.

„Als Gemeinde haben wir Telefonica nur zwei geeignete Grundstücke anbieten können: im oberen Dorf unmittelbar in der Nähe zu Wohnhäusern und das Grundstück am Sportplatz“, erläutert Bürgermeister Hans-Jürgen Dietrich. Der jetzt in Spiel gebrachte Standort am Steinhaus, einem Rastplatz zwischen Rauda und Kursdorf komme aus Sicht des Telekommunikationsunternehmens nicht infrage, da es dort keinen Stromanschluss gibt und erst eine lange Stromanbindung hergestellt werden müsste. Dennoch halte das Unternehmen an seinem Plan für Rauda fest und werde Verhandlungen aufnehmen mit privaten Grundstückseigentümern zu einem Standort für den Funkmast, sagt Dietrich mit Bedauern. Denn die Vergütung des Unternehmens für die Grundstücksnutzung komme dann einem Privaten zugute und könnte nicht als zusätzliche Einnahme in der klammen Gemeindekasse verbucht werden. Weiterhin stehen auf der Tagesordnung die Erneuerung der Straßenbeleuchtung an der Ortsdurchfahrt L3007, die von Bürger geforderte Nicht-Installation des 5G-Funknetzes und ein Bauvorhaben der TEN - Thüringer Energienetze.