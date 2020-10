Den Beschluss, dass der Telekommunikationsanbieter Telefonica am Sportplatz in Rauda einen Funkmast für die bessere Telefonanbindung errichten darf, hat der Gemeinderat am Mittwochabend wieder aufgehoben.

Damit haben die Ratsmitglieder einstimmig auf den Protest von Einwohnern gegen den Funkmast reagiert. Den Vorschlag, den Beschluss für den Funkmast auf Gemeindegrund wieder aufzuheben, hatte Bürgermeister Hans-Jürgen Dietrich (CDU) in die Ratssitzung eingebracht. Auslöser sind „massive Bürgerbeschwerden“ und eine Protestnote dagegen gewesen, die 159 Bewohner von Rauda unterzeichnet hatten. Der Bürgermeister stellte jedoch klar, dass das Aufheben des Beschlusses für den Funkmast nur bedeute, dass dieser nicht auf Gemeindegrund gebaut werden darf. Das Telekommunikationsunternehmen könne den Mast jedoch auf einem privaten Grundstück in der Gemarkung von Rauda errichten, wenn es mit einem Grundstückseigentümer einig wird. Dann habe der Gemeinderat nur Einfluss auf die Baugenehmigung. „Gegen diese kann aber nicht grundlos gestimmt werden“, erläuterte Dietrich. Bei dem 40 Meter hohen Funkmast, den viele Raudaer Bürger verhindern wollen, gehe es zunächst um den Mobilfunkstandard von 3G, so der Bürgermeister. „Was später wirklich draufkommt, weiß keiner“, meinten Ratsmitglieder. Die Furcht vor dem neuen Mobilfunkstandard 5G und etwaigen schädlichen Auswirkungen der Mobilfunkstrahlung auf den Menschen ist in Rauda groß. Mit ihrem Protest wollen die Einwohner deshalb auch das 5G-Netz in Rauda verhindern. „5G wird in Rauda für schädlich erklärt“, fasst Dietrich die Position vieler Bürger zusammen. Deshalb fasste der Gemeinderat gleich noch den Beschluss, dann perspektivisch in der Gemeinde kein 5G-Netz installiert werden darf. Dem Beschluss stimmte die Mehrheit der Ratsmitglieder zu.