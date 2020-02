Rauda-Zweckverband erwägt sich aufzulösen

Wird der Zweckverband „Die Rauda“ künftig noch gebraucht oder nicht? Vor dieser Frage standen am Mittwoch die Verbandsräte im Zweckverband, die Bürgermeister aus den Anrainer-Kommunen Eisenberg, Bad Klosterlausnitz, Weißenborn, Rauda, Hartmannsdorf und Crossen.

Der Verbandsvorsitzende, Eisenbergs Bürgermeister Michael Kieslich benannte die Gründe, die zu dieser Frage führen: Der Unterhalt für die Gewässer zweiter Ordnung ist per Gesetz in Thüringen zum 1. Januar dieses Jahres an die dafür neu gegründeten Gewässerunterhaltsverbände (GUV) übergegangen. Für die Rauda und deren Zufluss Malzbach ist das der GUV Weiße Elster/Saarbach mit Sitz in Gera.

Technische Anlagen und Hochwasserschutz sind weiterhin Sache der Kommunen

Dennoch bleiben Aufgaben bei den Kommunen, wie der Erhalt technischer Anlagen. Am Beispiel erläuterte Kieslich: Ist ein Durchlassrohr der Rauda verstopft, dann ist das Sache des GUV, es zu reinigen. Ist es kaputt, dann ist die Kommune zuständig. Auch der Bau von Hochwasserschutzanlagen verbleibt in der Zuständigkeit der Gemeinden als freiwillige Aufgabe.

Crossens Bürgermeister Uwe Berndt schlug vor, den Zweckverband solange, vielleicht ein Jahr, aufrecht zu erhalten, bis der neu gegründete GUV arbeitsfähig ist. Das fand weitgehend die Zustimmung seiner Bürgermeisterkollegen aus Hartmannsdorf und Rauda. Bürgermeisterin Gabriele Klotz aus Bad Klosterlausnitz war der Ansicht, dass es den Verband nicht mehr bräuchte. Der Hochwasserschutz könne per Vertrag an den GUV übertragen werden. Die finanzielle Last verbleibt aber so oder so bei den Kommunen.

Verbandsumlage wird für dieses Jahr nicht erhoben

Der Hochwasserschutz an der Rauda ist bis heute nicht geklärt. Anfang März will der Verband deshalb noch einmal das Gespräch mit den Planern der Thüringer Landgesellschaft suchen. Danach soll über den Fortbestand des Zweckverbandes entschieden werden. Den Verbandshaushalt für 2020 haben die Vertreter der Kommunen einstimmig verabschiedet. Mit einem Zusatz auf Antrag von Gabriele Klotz: Die festgelegte Umlage aus den Gemeinden wird dieses Jahr nicht erhoben, da kein Geld angehäuft werden müsse, wenn sich der Verband auflöst.